https://sputnik-georgia.ru/20211018/aviasoobschenie-mezhdu-gruziey-i-rf-chto-obsudili-v-moskve-glavy-gruzinskikh-diaspor-260649757.html

Авиасообщение между Грузией и РФ: что обсудили в Москве главы грузинских диаспор

Авиасообщение между Грузией и РФ: что обсудили в Москве главы грузинских диаспор

В столице России для обсуждения злободневных вопросов жизни диаспоры встретились руководители региональных грузинских общественных организаций 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Возобновление авиасообщения между Грузией и Россией и упрощение консульских вопросов между двумя странами - эти и другие темы обсудили на встрече глав грузинских диаспорных объединений России в Москве, сообщил Sputnik Грузия президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе.Грузинская диаспора в Москве запустила работу штаба "Танадгома" на федеральном уровне>>>На мероприятии присутствовали делегаты из Казани, Волгограда, Екатеринбурга, Ярославля, Вологды, Ставрополя, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Твери, Ханты-Мансийска, Воркуты, Калининграда, Георгиевска, Костромы и Уфы.Заседание началось с минуты молчания в память жертв обрушения жилого дома в Батуми и крушения самолета в Татарстане. По его словам, все необходимые письма и запросы будут направлены в соответствующие госучреждения двух стран.Также в ходе заседания стало известно о структурных изменениях в организации. Давид Цецхладзе назначил четырех вице-президентов по разным направлениям - Георгия Меликишвили, Мамуку Мерквиладзе, Левана Тодадзе и Дмитрия Кочиашвили. Отметим, к участию во встрече были приглашены исключительно руководители грузинских диаспорных объединений - как зарегистрированных Минюстом РФ, так и находящихся в стадии регистрации.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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