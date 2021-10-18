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Авиасообщение между Грузией и РФ: что обсудили в Москве главы грузинских диаспор
Авиасообщение между Грузией и РФ: что обсудили в Москве главы грузинских диаспор
В столице России для обсуждения злободневных вопросов жизни диаспоры встретились руководители региональных грузинских общественных организаций 18.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Возобновление авиасообщения между Грузией и Россией и упрощение консульских вопросов между двумя странами - эти и другие темы обсудили на встрече глав грузинских диаспорных объединений России в Москве, сообщил Sputnik Грузия президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе.Грузинская диаспора в Москве запустила работу штаба "Танадгома" на федеральном уровне&gt;&gt;&gt;На мероприятии присутствовали делегаты из Казани, Волгограда, Екатеринбурга, Ярославля, Вологды, Ставрополя, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Твери, Ханты-Мансийска, Воркуты, Калининграда, Георгиевска, Костромы и Уфы.Заседание началось с минуты молчания в память жертв обрушения жилого дома в Батуми и крушения самолета в Татарстане. По его словам, все необходимые письма и запросы будут направлены в соответствующие госучреждения двух стран.Также в ходе заседания стало известно о структурных изменениях в организации. Давид Цецхладзе назначил четырех вице-президентов по разным направлениям - Георгия Меликишвили, Мамуку Мерквиладзе, Левана Тодадзе и Дмитрия Кочиашвили. Отметим, к участию во встрече были приглашены исключительно руководители грузинских диаспорных объединений - как зарегистрированных Минюстом РФ, так и находящихся в стадии регистрации.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, грузия, грузинская диаспора, грузино-российские отношения, новости из россии, грузинская диаспора россии

Авиасообщение между Грузией и РФ: что обсудили в Москве главы грузинских диаспор

17:49 18.10.2021 (обновлено: 17:54 18.10.2021)
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© photo: courtesy of Georgian FNCA in Russia Президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе
Президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: courtesy of Georgian FNCA in Russia
В столице России для обсуждения злободневных вопросов жизни диаспоры встретились руководители региональных грузинских общественных организаций
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Возобновление авиасообщения между Грузией и Россией и упрощение консульских вопросов между двумя странами - эти и другие темы обсудили на встрече глав грузинских диаспорных объединений России в Москве, сообщил Sputnik Грузия президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе.
Грузинская диаспора в Москве запустила работу штаба "Танадгома" на федеральном уровне>>>
На мероприятии присутствовали делегаты из Казани, Волгограда, Екатеринбурга, Ярославля, Вологды, Ставрополя, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Твери, Ханты-Мансийска, Воркуты, Калининграда, Георгиевска, Костромы и Уфы.

Заседание началось с минуты молчания в память жертв обрушения жилого дома в Батуми и крушения самолета в Татарстане.

"По итогам встречи было решено возобновить вопрос о восстановлении авиасообщения с Грузией, об активизации взаимодействия между диаспорой и МИД Грузии по консульским вопросам, создании платформы для упрощенного получения гражданства Грузии, а также квотировании для приглашения соотечественников и многое другое", - сказал Цецхладзе.

По его словам, все необходимые письма и запросы будут направлены в соответствующие госучреждения двух стран.
Также в ходе заседания стало известно о структурных изменениях в организации. Давид Цецхладзе назначил четырех вице-президентов по разным направлениям - Георгия Меликишвили, Мамуку Мерквиладзе, Левана Тодадзе и Дмитрия Кочиашвили.

Отметим, к участию во встрече были приглашены исключительно руководители грузинских диаспорных объединений - как зарегистрированных Минюстом РФ, так и находящихся в стадии регистрации.
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