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"Бешикташ" - "Спортинг": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
"Бешикташ" - "Спортинг": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Бешикташ" и "Спортинг" 18.10.2021, Sputnik Грузия
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Матч третьего тура Лиги чемпионов УЕФА между турецким "Бешикташем" и португальским "Спортингом" - это встреча двух аутсайдеров группы "С". Оба клуба не выдерживают конкуренции с "Аяксом" и дортмундской "Боруссией" и, скорее всего, поведут очную борьбу за третье место в квартете."Бешикташ" удерживает третью строчку в национальном чемпионате, но назвать игру "черных орлов" стабильной никак нельзя. В пяти последних матчах во всех турнирах подопечные Сергена Ялчына победили всего раз, при трех поражениях и одной ничьей. Единственное, что остается неизменным, – стамбульский клуб забивает в каждом домашнем матче. "Бешикташ" сумел забить даже "Боруссии", хотя и проиграл 1:2."Спортинг" также занимает текущую третью позицию в чемпионате Португалии. Отличие от "Бешикташа" заключается в том, что "львы" проигрывают только в Лиге чемпионов, а в национальном первенстве идут без поражений – шесть побед при двух ничьих.Неубедительная игра стамбульского клуба в последних матчах привела к тому, что букмекеры считают "Спортинг" фаворитом предстоящего противостояния. Победу гостей можно взять с коэффициентом 2,35 (против 3,15 у хозяев). Данный расклад объясняется еще и тем, что у "Бешикташа" достаточно много травмированных игроков основы – Караман, Пьянич, Топал.Давать прогноз на исход матча я не буду, слишком велик риск. Но вот в том, что соперники обменяются забитыми голами, я практически не сомневаюсь. Как я уже говорил выше, "Бешикташ" забивает в каждом домашнем матче. При этом в семи последних играх "черные орлы" обязательно пропускали. Учитывая, что спаренные матчи между клубами, скорее всего, определят обладателя третьего места, "Спортингу" нужно максимально выложиться в Стамбуле. Так что как минимум забивать португальцы просто обязаны.Ставка: обе команды забьют за 1,75.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Бешикташ" - "Спортинг": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

20:18 18.10.2021 (обновлено: 20:32 18.10.2021)
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© photo: Sputnik / Михаил КиреевСтадион "Водафон Парк" в Стамбуле, домашняя арена клуба "Бешикташ"
Стадион Водафон Парк в Стамбуле, домашняя арена клуба Бешикташ - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Sputnik / Михаил Киреев
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Бешикташ" и "Спортинг"
Матч третьего тура Лиги чемпионов УЕФА между турецким "Бешикташем" и португальским "Спортингом" - это встреча двух аутсайдеров группы "С". Оба клуба не выдерживают конкуренции с "Аяксом" и дортмундской "Боруссией" и, скорее всего, поведут очную борьбу за третье место в квартете.
"Бешикташ" удерживает третью строчку в национальном чемпионате, но назвать игру "черных орлов" стабильной никак нельзя. В пяти последних матчах во всех турнирах подопечные Сергена Ялчына победили всего раз, при трех поражениях и одной ничьей. Единственное, что остается неизменным, – стамбульский клуб забивает в каждом домашнем матче. "Бешикташ" сумел забить даже "Боруссии", хотя и проиграл 1:2.
© photo: Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИгроки ФК "Спортинг"
Игроки ФК Спортинг - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
Игроки ФК "Спортинг"
© photo: Sputnik / Антон Денисов
/
Перейти в фотобанк
"Спортинг" также занимает текущую третью позицию в чемпионате Португалии. Отличие от "Бешикташа" заключается в том, что "львы" проигрывают только в Лиге чемпионов, а в национальном первенстве идут без поражений – шесть побед при двух ничьих.
Неубедительная игра стамбульского клуба в последних матчах привела к тому, что букмекеры считают "Спортинг" фаворитом предстоящего противостояния. Победу гостей можно взять с коэффициентом 2,35 (против 3,15 у хозяев). Данный расклад объясняется еще и тем, что у "Бешикташа" достаточно много травмированных игроков основы – Караман, Пьянич, Топал.
Давать прогноз на исход матча я не буду, слишком велик риск. Но вот в том, что соперники обменяются забитыми голами, я практически не сомневаюсь. Как я уже говорил выше, "Бешикташ" забивает в каждом домашнем матче. При этом в семи последних играх "черные орлы" обязательно пропускали. Учитывая, что спаренные матчи между клубами, скорее всего, определят обладателя третьего места, "Спортингу" нужно максимально выложиться в Стамбуле. Так что как минимум забивать португальцы просто обязаны.
Ставка: обе команды забьют за 1,75.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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