https://sputnik-georgia.ru/20211018/beshiktash---sporting-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-260661429.html

"Бешикташ" - "Спортинг": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Бешикташ" - "Спортинг": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Бешикташ" и "Спортинг" 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T20:18+0400

2021-10-18T20:18+0400

2021-10-18T20:32+0400

спорт

новости

футбол

лига чемпионов уефа

прогнозы результатов футбольных матчей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260661351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbb48f88394cb2ce21176144c95fca95.jpg

Матч третьего тура Лиги чемпионов УЕФА между турецким "Бешикташем" и португальским "Спортингом" - это встреча двух аутсайдеров группы "С". Оба клуба не выдерживают конкуренции с "Аяксом" и дортмундской "Боруссией" и, скорее всего, поведут очную борьбу за третье место в квартете."Бешикташ" удерживает третью строчку в национальном чемпионате, но назвать игру "черных орлов" стабильной никак нельзя. В пяти последних матчах во всех турнирах подопечные Сергена Ялчына победили всего раз, при трех поражениях и одной ничьей. Единственное, что остается неизменным, – стамбульский клуб забивает в каждом домашнем матче. "Бешикташ" сумел забить даже "Боруссии", хотя и проиграл 1:2."Спортинг" также занимает текущую третью позицию в чемпионате Португалии. Отличие от "Бешикташа" заключается в том, что "львы" проигрывают только в Лиге чемпионов, а в национальном первенстве идут без поражений – шесть побед при двух ничьих.Неубедительная игра стамбульского клуба в последних матчах привела к тому, что букмекеры считают "Спортинг" фаворитом предстоящего противостояния. Победу гостей можно взять с коэффициентом 2,35 (против 3,15 у хозяев). Данный расклад объясняется еще и тем, что у "Бешикташа" достаточно много травмированных игроков основы – Караман, Пьянич, Топал.Давать прогноз на исход матча я не буду, слишком велик риск. Но вот в том, что соперники обменяются забитыми голами, я практически не сомневаюсь. Как я уже говорил выше, "Бешикташ" забивает в каждом домашнем матче. При этом в семи последних играх "черные орлы" обязательно пропускали. Учитывая, что спаренные матчи между клубами, скорее всего, определят обладателя третьего места, "Спортингу" нужно максимально выложиться в Стамбуле. Так что как минимум забивать португальцы просто обязаны.Ставка: обе команды забьют за 1,75.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, футбол, лига чемпионов уефа, прогнозы результатов футбольных матчей