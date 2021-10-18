https://sputnik-georgia.ru/20211018/besplatnaya-ucheba-v-rf-istekaet-srok-podachi-zayavok-na-obuchenie-dlya-molodezhi-iz-gruzii-260646702.html

Бесплатная учеба в РФ: истекает срок подачи заявок на обучение для молодежи из Грузии

Бесплатная учеба в РФ: истекает срок подачи заявок на обучение для молодежи из Грузии

В этом году количество квотных мест для граждан Грузии в вузах России увеличилось до 150, в прошлом было - 120, отметил Свентицкий 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T14:44+0400

2021-10-18T14:44+0400

2021-10-18T14:44+0400

пресс-центр

россия

грузия

николай свентицкий

студенты

грузино-российские отношения

новости из россии

молодежь

вузы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260642756_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d66834ce09ac930f4dba7c360ee7b266.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Срок подачи документов для бесплатного обучения абитуриентов из Грузии в лучших вузах России истекает 1 ноября 2021 года. Об этом сказал председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий.На брифинге в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия Свентицкий отметил, что в этом году количество квотных мест на учебу для граждан Грузии в РФ увеличилось до 150."В этом году, в порядке исключения, из-за пандемии коронавируса, заявки стали принимать за год до начала учебы. Еще одно важное изменение касается количества мест для желающих учиться в России: для граждан Грузии количество квотных мест увеличилось до 150, в то время как в прошлом году их было 120", - отметил Свентицкий.Желающим принять участие в отборочном конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте education-in-russia.com.На первом этапе к заявке необходимо прикрепить отсканированные документы - это фото, загранпаспорт, документ об образовании. Если еще не получен аттестат, то свидетельство об успеваемости за последний семестр. Все документы необходимо перевести на русский язык и нотариально заверить.Как отметил Свентицкий, каждый из участников отборочного конкурса может отметить шесть вузов, но не более двух в одном городе."Советую указать всю информацию о вашей активности: где и в каких олимпиадах, конкурсах, мастер-классах вы принимали участие. Это даст вам больше бонусов при отборе", - посоветовал Свентицкий.По его словам, после заполнения всех полей в заявке необходимо нажать на кнопку "Отправить на проверку". Только в этом случае заявка будет отослана в базу системы.Как утверждает Николай Свентицкий, среди грузинских абитуриентов особенно популярны медицинский и юридический факультеты. Кроме того, по его словам, абитуриенты из Грузии отличаются хорошими показателями и успеваемостью. Так, за годы существования программы не было зафиксировано ни одного случая отчисления грузинских студентов из российских вузов. При этом многие из грузинских студентов затем поступают в аспирантуру и продолжают получение качественного образования в России, добавил Свентицкий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, грузия, николай свентицкий, студенты, грузино-российские отношения, новости из россии, молодежь, вузы россии