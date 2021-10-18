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Экс-глава ЦИК Грузии возглавила международную организацию в Узбекистане
Экс-глава ЦИК Грузии возглавила международную организацию в Узбекистане
Жвания уже приступила к исполнению своих новых обязанностей 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T18:35+0400
2021-10-18T18:35+0400
2021-10-18T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания назначена директором Международной организации избирательных систем (IFES) в Узбекистане, информация о назначении опубликована на сайте IFES.В сообщении организации Жвания характеризуется как человек с богатым опытом работы в международных наблюдательных миссиях.Жвания уже приступила к исполнению своих новых обязанностей - 15 октября состоялась ее встреча с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым.Жвания подала в отставку с поста председателя ЦИК Грузии 30 июня. Часть оппозиционных партий требовала отставки Тамар Жвания после парламентских выборов 2020 года. Ее обвиняли в фальсификации результатов.Жвания занимала пост главы ЦИК с 11 сентября 2013 года. 24 декабря 2018 года она была избрана председателем ЦИК на второй срок.После своего ухода она уточнила, что не собирается идти в политику или работать на какой-либо государственной должности и что дальнейшие планы связаны с деятельностью в международной организации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, узбекистан
Экс-глава ЦИК Грузии возглавила международную организацию в Узбекистане
Жвания уже приступила к исполнению своих новых обязанностей
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik.
Бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания назначена директором Международной организации избирательных систем (IFES) в Узбекистане, информация о назначении опубликована на сайте
IFES.
В сообщении организации Жвания характеризуется как человек с богатым опытом работы в международных наблюдательных миссиях.
"Жвания наблюдала за более чем 30 выборами по всему миру, в том числе была представителем международных наблюдательных миссий ОБСЕ / БДИПЧ, NUPI и ENEMO. Жвания работала старшим менеджером проекта в Национальном демократическом институте международных отношений (NDI) в Нигерии и консультантом по выборам в NDI Бангладеш", - говорится в заявлении на странице IFES.
Жвания уже приступила к исполнению своих новых обязанностей - 15 октября состоялась ее встреча
с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым.
Жвания подала в отставку с поста председателя ЦИК Грузии 30 июня. Часть оппозиционных партий требовала отставки Тамар Жвания после парламентских выборов 2020 года. Ее обвиняли в фальсификации результатов.
Жвания занимала пост главы ЦИК с 11 сентября 2013 года. 24 декабря 2018 года она была избрана председателем ЦИК на второй срок.
После своего ухода она уточнила, что не собирается идти в политику или работать на какой-либо государственной должности и что дальнейшие планы связаны с деятельностью в международной организации.
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