Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211018/eks-glava-tsik-gruzii-vozglavila-mezhdunarodnuyu-organizatsiyu-v-uzbekistane-260656104.html
Экс-глава ЦИК Грузии возглавила международную организацию в Узбекистане
Экс-глава ЦИК Грузии возглавила международную организацию в Узбекистане
Жвания уже приступила к исполнению своих новых обязанностей 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T18:35+0400
2021-10-18T18:35+0400
политика
новости
грузия
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1e/249860806_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f722ea3b443ca712ef702a6ae637507f.jpg
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания назначена директором Международной организации избирательных систем (IFES) в Узбекистане, информация о назначении опубликована на сайте IFES.В сообщении организации Жвания характеризуется как человек с богатым опытом работы в международных наблюдательных миссиях.Жвания уже приступила к исполнению своих новых обязанностей - 15 октября состоялась ее встреча с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым.Жвания подала в отставку с поста председателя ЦИК Грузии 30 июня. Часть оппозиционных партий требовала отставки Тамар Жвания после парламентских выборов 2020 года. Ее обвиняли в фальсификации результатов.Жвания занимала пост главы ЦИК с 11 сентября 2013 года. 24 декабря 2018 года она была избрана председателем ЦИК на второй срок.После своего ухода она уточнила, что не собирается идти в политику или работать на какой-либо государственной должности и что дальнейшие планы связаны с деятельностью в международной организации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
узбекистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1e/249860806_215:0:1946:1298_1920x0_80_0_0_060480457090508779c672aca821b965.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, узбекистан

Экс-глава ЦИК Грузии возглавила международную организацию в Узбекистане

18:35 18.10.2021
118
© photo: Tamar Zhvania / FBПредседатель ЦИК Грузии Тамар Жвания
Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Tamar Zhvania / FB
Жвания уже приступила к исполнению своих новых обязанностей
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания назначена директором Международной организации избирательных систем (IFES) в Узбекистане, информация о назначении опубликована на сайте IFES.
В сообщении организации Жвания характеризуется как человек с богатым опытом работы в международных наблюдательных миссиях.

"Жвания наблюдала за более чем 30 выборами по всему миру, в том числе была представителем международных наблюдательных миссий ОБСЕ / БДИПЧ, NUPI и ENEMO. Жвания работала старшим менеджером проекта в Национальном демократическом институте международных отношений (NDI) в Нигерии и консультантом по выборам в NDI Бангладеш", - говорится в заявлении на странице IFES.

Жвания уже приступила к исполнению своих новых обязанностей - 15 октября состоялась ее встреча с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым.
Жвания подала в отставку с поста председателя ЦИК Грузии 30 июня. Часть оппозиционных партий требовала отставки Тамар Жвания после парламентских выборов 2020 года. Ее обвиняли в фальсификации результатов.
Жвания занимала пост главы ЦИК с 11 сентября 2013 года. 24 декабря 2018 года она была избрана председателем ЦИК на второй срок.
После своего ухода она уточнила, что не собирается идти в политику или работать на какой-либо государственной должности и что дальнейшие планы связаны с деятельностью в международной организации.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
010000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:39Народный защитник Грузии обратилась в ООН в связи с прослушиванием граждан
19:19Премьера оперы "Сила судьбы" Верди пройдет в Тбилиси в октябре
19:02Тбилисский тупик: жизнь в доме, который в любой момент может обвалиться
18:49Президент Грузии выразила соболезнования в связи с кончиной экс-госсекретаря США
18:37Убийство россиянки в Тбилиси: что известно на данный момент
18:35Экс-глава ЦИК Грузии возглавила международную организацию в Узбекистане
17:52Министр обороны США с Грузии начал визит в Европу - видео
17:49Авиасообщение между Грузией и РФ: что обсудили в Москве главы грузинских диаспор
17:43Задержаны двое подозреваемых в убийстве гражданки России в Тбилиси
17:16Минздрав Грузии предупреждает: уличные акции опасны для вашего здоровья
16:58Грузия нуждается в высококлассных аграрных специалистах - Свентицкий
16:47Грузия надеется решить спор с инвестором Намахвани ГЭС без арбитража
16:32Гран-при конкурса Стенина-2021 поделили репортеры из России и Турции
16:17Подавляющее большинство ковид-пациентов в клиниках Грузии не вакцинированы
16:14Монтян: эмоционально о визите Нуланд и последствиях для Украины
16:01Трансляция завершена - вакцинация и признание Россией и ЕС вакцин от COVID-19
15:56Двухместная камера, телевизор и дополнительный матрас: каковы условия Саакашвили в тюрьме
15:40В Грузии произошло землетрясение
15:16Глобальные ковид-ограничения не рассматриваются – глава Минздрава Грузии
15:02На акции протеста в Тбилиси задержали двух сторонников Саакашвили