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Экс-глава ЦИК Грузии возглавила международную организацию в Узбекистане

Экс-глава ЦИК Грузии возглавила международную организацию в Узбекистане

Жвания уже приступила к исполнению своих новых обязанностей 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T18:35+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания назначена директором Международной организации избирательных систем (IFES) в Узбекистане, информация о назначении опубликована на сайте IFES.В сообщении организации Жвания характеризуется как человек с богатым опытом работы в международных наблюдательных миссиях.Жвания уже приступила к исполнению своих новых обязанностей - 15 октября состоялась ее встреча с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым.Жвания подала в отставку с поста председателя ЦИК Грузии 30 июня. Часть оппозиционных партий требовала отставки Тамар Жвания после парламентских выборов 2020 года. Ее обвиняли в фальсификации результатов.Жвания занимала пост главы ЦИК с 11 сентября 2013 года. 24 декабря 2018 года она была избрана председателем ЦИК на второй срок.После своего ухода она уточнила, что не собирается идти в политику или работать на какой-либо государственной должности и что дальнейшие планы связаны с деятельностью в международной организации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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