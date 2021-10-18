https://sputnik-georgia.ru/20211018/gruzinskie-figuristy-pobedili-na-turnire-v-italii-260630946.html

Грузинские фигуристы победили на турнире в Италии

Грузинские фигуристы победили на турнире в Италии

Спортсмены представили новую Олимпийскую программу и победили с большим преимуществом 18.10.2021, Sputnik Грузия

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фигурное катание

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Грузинские фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия, выступающие в соревнованиях танцевальных пар, стали победителями турнира Mezzaluna Cup в Италии.На соревнованиях пара представила новую Олимпийскую программу и победила с большим преимуществом. В сумме двоеборья грузинские фигуристы набрали 186.78 балла и ближайших преследователей, австрийскую пару (171.63), опередили больше чем на 15 баллов.Третье место заняли фигуристы Италии (155.43).Для Казаковой и Ревия это уже второй успех за последний месяц. В конце сентября грузинская пара заняла третье место на турнире в немецком Оберстдорфе и вместе с бронзовыми наградами завоевала лицензию на Олимпийские игры в Пекине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, грузия, италия, фигурное катание