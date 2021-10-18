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Грузинские фигуристы победили на турнире в Италии
Грузинские фигуристы победили на турнире в Италии
Спортсмены представили новую Олимпийскую программу и победили с большим преимуществом 18.10.2021, Sputnik Грузия
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грузия
италия
фигурное катание
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Грузинские фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия, выступающие в соревнованиях танцевальных пар, стали победителями турнира Mezzaluna Cup в Италии.На соревнованиях пара представила новую Олимпийскую программу и победила с большим преимуществом. В сумме двоеборья грузинские фигуристы набрали 186.78 балла и ближайших преследователей, австрийскую пару (171.63), опередили больше чем на 15 баллов.Третье место заняли фигуристы Италии (155.43).Для Казаковой и Ревия это уже второй успех за последний месяц. В конце сентября грузинская пара заняла третье место на турнире в немецком Оберстдорфе и вместе с бронзовыми наградами завоевала лицензию на Олимпийские игры в Пекине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, грузия, италия, фигурное катание

Грузинские фигуристы победили на турнире в Италии

10:27 18.10.2021 (обновлено: 10:28 18.10.2021)
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© photo : Georgian Figure Skating Federation / FBФигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия стали победителями сезона из серии Гран-При среди юниоров
Фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия стали победителями сезона из серии Гран-При среди юниоров - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo : Georgian Figure Skating Federation / FB
Спортсмены представили новую Олимпийскую программу и победили с большим преимуществом
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Грузинские фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия, выступающие в соревнованиях танцевальных пар, стали победителями турнира Mezzaluna Cup в Италии.
На соревнованиях пара представила новую Олимпийскую программу и победила с большим преимуществом. В сумме двоеборья грузинские фигуристы набрали 186.78 балла и ближайших преследователей, австрийскую пару (171.63), опередили больше чем на 15 баллов.
Третье место заняли фигуристы Италии (155.43).
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкМария Казакова и Георгий Ревия (Грузия)
Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия) - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия)
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Перейти в фотобанк
Для Казаковой и Ревия это уже второй успех за последний месяц. В конце сентября грузинская пара заняла третье место на турнире в немецком Оберстдорфе и вместе с бронзовыми наградами завоевала лицензию на Олимпийские игры в Пекине.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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