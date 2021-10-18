https://sputnik-georgia.ru/20211018/gruziya-nuzhdaetsya-v-vysokoklassnykh-agrarnykh-spetsialistakh---sventitskiy-260654015.html
Грузия нуждается в высококлассных аграрных специалистах - Свентицкий
Грузия нуждается в высококлассных аграрных специалистах - Свентицкий
Среди грузинской молодежи, поступающей в вузы России, популярны медицинские и юридические факультеты, хотя страна очень нуждается в аграрных специалистах. Об... 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T16:58+0400
2021-10-18T16:58+0400
2021-10-18T17:09+0400
видео
мультимедиа
николай свентицкий
образование
пресс-центр
вузы россии
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Свентицкий на брифинге в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия рассказал о правилах поступления в российские вузы для граждан Грузии. По мнению Свентицкого, аграрный сектор - это источник благосостояния Грузии, так как связан с продажей вина и различной сельскохозяйственной продукции."Мы ведь аграрная страна с огромным потенциалом. Я думаю, что Грузия сегодня очень нуждается в высококлассных аграриях. Я бы предложил нашей молодежи об этом подумать. Чтобы быть действительно полезным своей стране", - отметил Свентицкий. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Как подчеркнул председатель Координационного совета организаций российских соотечественников, в российских вузах можно получить блестящее образование, затем приехать в Грузию и поднимать сельское хозяйство и животноводство.Срок подачи документов для бесплатного обучения абитуриентов из Грузии в лучших вузах России истекает 1 ноября. В этом году, в порядке исключения, из-за пандемии коронавируса заявки стали принимать за год до начала учебы. Еще одно важное изменение касается количества мест для желающих учиться в России: для граждан Грузии количество квотных мест увеличилось до 150.Желающим принять участие в отборочном конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте education-in-russia.com. На первом этапе к заявке необходимо прикрепить отсканированные документы - это фото, загранпаспорт, документ об образовании. Например, если еще не получен аттестат, то свидетельство об успеваемости за последний семестр. Все документы необходимо нотариально заверить и перевести на русский язык.
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Грузия нуждается в высококлассных аграрных специалистах - Свентицкий
16:58 18.10.2021 (обновлено: 17:09 18.10.2021)
Среди грузинской молодежи, поступающей в вузы России, популярны медицинские и юридические факультеты, хотя страна очень нуждается в аграрных специалистах. Об этом заявил глава Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий.
Свентицкий на брифинге в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
рассказал о правилах поступления в российские вузы для граждан Грузии. По мнению Свентицкого, аграрный сектор - это источник благосостояния Грузии, так как связан с продажей вина и различной сельскохозяйственной продукции.
"Мы ведь аграрная страна с огромным потенциалом. Я думаю, что Грузия сегодня очень нуждается в высококлассных аграриях. Я бы предложил нашей молодежи об этом подумать. Чтобы быть действительно полезным своей стране", - отметил Свентицкий.
Как подчеркнул председатель Координационного совета организаций российских соотечественников, в российских вузах можно получить блестящее образование, затем приехать в Грузию и поднимать сельское хозяйство и животноводство.
Срок подачи документов для бесплатного обучения абитуриентов из Грузии в лучших вузах России истекает 1 ноября. В этом году, в порядке исключения, из-за пандемии коронавируса заявки стали принимать за год до начала учебы.
Еще одно важное изменение касается количества мест для желающих учиться в России: для граждан Грузии количество квотных мест увеличилось до 150.
Желающим принять участие в отборочном конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте education-in-russia.com. На первом этапе к заявке необходимо прикрепить отсканированные документы - это фото, загранпаспорт, документ об образовании. Например, если еще не получен аттестат, то свидетельство об успеваемости за последний семестр. Все документы необходимо нотариально заверить и перевести на русский язык.