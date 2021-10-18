https://sputnik-georgia.ru/20211018/kak-zhenschine-samostoyatelno-vyyti-iz-depressii-sovety-psikhologa-260659252.html

Как женщине самостоятельно выйти из депрессии: советы психолога

Как женщине самостоятельно выйти из депрессии: советы психолога

Депрессию называют чумой 21 века. Она возникает у людей разного возраста и статуса, в любой период жизни

2021-10-18T18:34+0400

2021-10-18T18:34+0400

2021-10-18T18:48+0400

справки

психолог

депрессия

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Депрессию называют чумой 21 века – по данным Всемирной организации здравоохранения она в наши дни занимает второе место среди причин смерти.О наличии такой психологической проблемы большинство людей, страдающие от депрессии, даже не подозревают – угнетенное состояние и отсутствие желаний и стремлений они принимают за неудачный период в жизни или просто плохое настроение.Депрессией женщины страдают два раза чаще, чем мужчины – этому способствуют истинно женские психологические особенности, в том числе эмоциональность, чувствительность, впечатлительность в сочетании с ударами судьбы, стрессами и повышенными нагрузками.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете советы психолога, которые помогут женщинам самостоятельно выйти из депрессии.Советы психологаВ жизни каждой женщины случаются моменты, когда абсолютно ничего не хочется - мир становится серым и унылым, а жизнь теряет всякий смысл. Такой эмоциональный фон разрушает хрупкую психику женщин и вызывает физиологические недомогания.Для того, чтобы самостоятельно выйти из депрессии, психологи советуют признать, что такая проблема действительно существует и потом уже решать ее, ибо отказ посмотреть правде в глаза может привести к трагедии.В первую очередь психологи советуют женщинам повышать свою самооценку – вспоминать прошлые успехи, хвалить себя, ставить новые цели и делать шаги по их достижению. Заведите дневник побед и благодарностей - записывайте ежедневно в конце дня даже самые мелкие достижения и все возможные благородности себе, людям, событиям и всему чему хочется сказать благодарю.Объективный самоанализ помогает женщинам самостоятельно выйти из депрессии - если проблемы, которые привели к расстройству нельзя решить, то психологи советуют выбросить их из своих мыслей, как ненужный груз.Медитация поможет очистить сознание от негатива - попробуйте трансформировать негативные мысли в положительные.Займитесь спортом, йогой или пилатесом – при движении вырабатывается адреналин и кортизол, которые борются со стрессом и помогают женщинам самостоятельно выйти из депрессии, а также усовершенствовать свои формы.Старайтесь меньше оставаться в одиночестве и больше общаться - встречайтесь с родными и друзьями особенно с теми, кто отвлекает от негативных мыслей и дарит массу положительных эмоций.Смена обстановки или любое путешествие, по совету психолога, поспособствует самостоятельному выходу женщины из депрессии.Тело и психика во сне отдыхают и восстанавливаются, поэтому важно соблюдать режим сна - ложиться и вставать примерно в одно и то же время, и спать не менее семи часов в сутки. Перед сном желательно принять контрастный душ.Правильное сбалансированное питание, по совету психолога – один из способов выйти самостоятельно из депрессии. В список продуктов, способных бороться с депрессией входят рыба и другие морепродукты, яйца, красные и оранжевые фрукты и овощи, бананы, бобовые, пряности, шоколад и так далее. А травяные чаи помогут нервной системе расслабиться.Самостоятельно выйти из депрессии можно благодаря увлечениям, поэтому женщинам нужно заниматься тем, что доставляет им удовольствие и расслабляет.Составьте список своих самых смелых желаний, вдохновляющих вас на подвиги и действуйте.Вышеизложенные способы, как утверждают психологи, будут иметь положительный эффект и действительно помогут женщине самостоятельно выйти из депрессии, если болезнь находится на начальной стадии. В противном случае лучше обратиться за помощью к специалисту и не заниматься самолечением.P.S. Главный антидепрессант – это четвероногий друг. Забота о домашнем питомце и его любовь помогут навсегда забыть о депрессии.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , психолог, депрессия