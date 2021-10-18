https://sputnik-georgia.ru/20211018/mid-gruzii-pozdravil-azerbaydzhan-s-dnem-vosstanovleniya-nezavisimosti-260661795.html

МИД Грузии поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

МИД Грузии поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Грузия высоко ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном и намерена еще более развивать его во благо двух народов, говорится в заявлении МИД 18.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии поздравило азербайджанский народ по случаю 18 октября – Дня восстановления независимости, сообщает Sputnik Азербайджан.В этот день, 18 октября 1991 года на сессии Верховного Совета Азербайджана был единогласно принят Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики". Ему предшествовало утверждение 30 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджана Декларации о государственной независимости Азербайджанской Республики.

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