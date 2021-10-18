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МИД Грузии поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
МИД Грузии поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
Грузия высоко ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном и намерена еще более развивать его во благо двух народов, говорится в заявлении МИД 18.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии поздравило азербайджанский народ по случаю 18 октября – Дня восстановления независимости, сообщает Sputnik Азербайджан.В этот день, 18 октября 1991 года на сессии Верховного Совета Азербайджана был единогласно принят Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики". Ему предшествовало утверждение 30 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджана Декларации о государственной независимости Азербайджанской Республики.
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МИД Грузии поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

20:45 18.10.2021 (обновлено: 20:50 18.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Грузия высоко ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном и намерена еще более развивать его во благо двух народов, говорится в заявлении МИД
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии поздравило азербайджанский народ по случаю 18 октября – Дня восстановления независимости, сообщает Sputnik Азербайджан.
"Передаем искренние поздравления и наилучшие пожелания азербайджанскому народу по случаю 30-й годовщины восстановления независимости Азербайджанской Республики. Мы высоко ценим стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, будем еще более развивать его во благо наших народов", - говорится в публикации ведомства в Twitter.
В этот день, 18 октября 1991 года на сессии Верховного Совета Азербайджана был единогласно принят Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики". Ему предшествовало утверждение 30 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджана Декларации о государственной независимости Азербайджанской Республики.
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