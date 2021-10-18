https://sputnik-georgia.ru/20211018/mid-gruzii-pozdravil-azerbaydzhan-s-dnem-vosstanovleniya-nezavisimosti-260661795.html
МИД Грузии поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
МИД Грузии поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
Грузия высоко ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном и намерена еще более развивать его во благо двух народов, говорится в заявлении МИД 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T20:45+0400
2021-10-18T20:45+0400
2021-10-18T20:50+0400
новости
грузия
кавказ
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24/82/248239_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f87d20aeef402bbd5d05c9641077fdb5.jpg
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии поздравило азербайджанский народ по случаю 18 октября – Дня восстановления независимости, сообщает Sputnik Азербайджан.В этот день, 18 октября 1991 года на сессии Верховного Совета Азербайджана был единогласно принят Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики". Ему предшествовало утверждение 30 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджана Декларации о государственной независимости Азербайджанской Республики.
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24/82/248239_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_2b606ea2571245cea7b4799a966f5c0a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, кавказ, азербайджан
МИД Грузии поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
20:45 18.10.2021 (обновлено: 20:50 18.10.2021)
Грузия высоко ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном и намерена еще более развивать его во благо двух народов, говорится в заявлении МИД
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik.
Министерство иностранных дел Грузии поздравило азербайджанский народ по случаю 18 октября – Дня восстановления независимости, сообщает Sputnik Азербайджан
.
"Передаем искренние поздравления и наилучшие пожелания азербайджанскому народу по случаю 30-й годовщины восстановления независимости Азербайджанской Республики. Мы высоко ценим стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, будем еще более развивать его во благо наших народов", - говорится в публикации
ведомства в Twitter.
В этот день, 18 октября 1991 года на сессии Верховного Совета Азербайджана был единогласно принят Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики". Ему предшествовало утверждение 30 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджана Декларации о государственной независимости Азербайджанской Республики.