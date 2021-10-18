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Министр обороны США с Грузии начал визит в Европу - видео
Министр обороны США с Грузии начал визит в Европу - видео
Министр обороны США Ллойд Остин начал свой визит в Европу с Грузии, куда прибыл в понедельник, 18 октября. Как встретили главу Пентагона в Тбилиси - смотрите в... 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T17:52+0400
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Официальная церемония по случаю прибытия Ллойда Остина состоялась в министерстве обороны страны. Там же прошла встреча главы Пентагона с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе. Затем состоялась их совместная пресс-конференция. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Соединенные Штаты привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействии евро-атлантической интеграции, и я очень жду встреч здесь", – написал ранее Ллойд Остин в Twitter.В ходе визита в Грузию глава Пентагона также встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. На встречах обсуждаются вопросы сотрудничества США и Грузии, глобальная безопасность и региональное партнерство.После Грузии Остин посетит Украину и Румынию, а завершит визит в Европу участием в министериале НАТО в Брюсселе.
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Министр обороны США с Грузии начал визит в Европу - видео
17:52 18.10.2021 (обновлено: 17:55 18.10.2021)
Министр обороны США Ллойд Остин начал свой визит в Европу с Грузии, куда прибыл в понедельник, 18 октября. Как встретили главу Пентагона в Тбилиси - смотрите в видео Sputnik Грузия
Официальная церемония по случаю прибытия Ллойда Остина состоялась в министерстве обороны страны. Там же прошла встреча главы Пентагона с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе. Затем состоялась их совместная пресс-конференция.
"Соединенные Штаты привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействии евро-атлантической интеграции, и я очень жду встреч здесь", – написал ранее Ллойд Остин в Twitter.
В ходе визита в Грузию глава Пентагона также встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. На встречах обсуждаются вопросы сотрудничества США и Грузии, глобальная безопасность и региональное партнерство.
После Грузии Остин посетит Украину и Румынию, а завершит визит в Европу участием в министериале НАТО в Брюсселе.