Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Прямая трансляция - вакцинация и признание Россией и ЕС вакцин от COVID-19
https://sputnik-georgia.ru/20211018/montyan-emotsionalno-o-vizite-nuland-i-posledstviyakh-dlya-ukrainy-260652021.html
Монтян: эмоционально о визите Нуланд и последствиях для Украины
Монтян: эмоционально о визите Нуланд и последствиях для Украины
Украинский адвокат, блогер и общественный деятель Татьяна Монтян ответила на вопросы "Sputnik на русском" в большом интервью. Что она заявила - смотрите в... 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T16:14+0400
2021-10-18T16:24+0400
россия
видео
украина
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260651528_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_007311dbc5ed3d861c0d3d74bb0dba47.jpg
Сдадут ли Украину американцы России и за какую цену? Кому на самом деле подчиняется украинская власть: американцам, олигарху Коломойскому или сами себе на уме? Что делать русским на территории Украины, если Кремль откажется бороться за Киев? Почему в Москве всё больше испытывают пессимизма по "украинскому вопросу"? На эти и ряд других вопросов в интервью "Sputnik на русском" ответила украинский адвокат, блогер и общественный деятель Татьяна Монтян.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260651528_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7864682813f1c09eb4d0bf315ce5526c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, видео, украина, мультимедиа, видео

Монтян: эмоционально о визите Нуланд и последствиях для Украины

16:14 18.10.2021 (обновлено: 16:24 18.10.2021)
110
© video: Sputnik
Украинский адвокат, блогер и общественный деятель Татьяна Монтян ответила на вопросы "Sputnik на русском" в большом интервью. Что она заявила - смотрите в видео
Сдадут ли Украину американцы России и за какую цену? Кому на самом деле подчиняется украинская власть: американцам, олигарху Коломойскому или сами себе на уме? Что делать русским на территории Украины, если Кремль откажется бороться за Киев? Почему в Москве всё больше испытывают пессимизма по "украинскому вопросу"? На эти и ряд других вопросов в интервью "Sputnik на русском" ответила украинский адвокат, блогер и общественный деятель Татьяна Монтян.
010000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:16Минздрав Грузии предупреждает: уличные акции опасны для вашего здоровья
16:58Грузия нуждается в высококлассных аграрных специалистах - Свентицкий
16:47Грузия надеется решить спор с инвестором Намахвани ГЭС без арбитража
16:32Гран-при конкурса Стенина-2021 поделили репортеры из России и Турции
16:17Подавляющее большинство ковид-пациентов в клиниках Грузии не вакцинированы
16:14Монтян: эмоционально о визите Нуланд и последствиях для Украины
16:01Прямая трансляция - вакцинация и признание Россией и ЕС вакцин от COVID-19
15:56Двухместная камера, телевизор и дополнительный матрас: каковы условия Саакашвили в тюрьме
15:40В Грузии произошло землетрясение
15:16Глобальные ковид-ограничения не рассматриваются – глава Минздрава Грузии
15:02На акции протеста в Тбилиси задержали двух сторонников Саакашвили
14:44Бесплатная учеба в РФ: истекает срок подачи заявок на обучение для молодежи из Грузии
14:14Оппозиция работает над формированием теневого правительства Тбилиси
13:59Убийство гражданки России в Тбилиси – новые детали дела
13:44Запретят ли невакцинированным ходить в рестораны в Грузии?
13:29Вынужденные переселенцы в Грузии получат земельные участки за 1 лари
13:14Грузинка произвела фурор на российском шоу "Голос" – ВИДЕО
13:01Спецоперация во Франции: задержаны граждане Грузии и Армении
12:51Вице-спикер парламента Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку
12:31Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на самой опасной дороге Грузии