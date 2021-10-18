https://sputnik-georgia.ru/20211018/montyan-emotsionalno-o-vizite-nuland-i-posledstviyakh-dlya-ukrainy-260652021.html

Монтян: эмоционально о визите Нуланд и последствиях для Украины

Монтян: эмоционально о визите Нуланд и последствиях для Украины

Украинский адвокат, блогер и общественный деятель Татьяна Монтян ответила на вопросы "Sputnik на русском" в большом интервью. Что она заявила - смотрите в... 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T16:14+0400

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Сдадут ли Украину американцы России и за какую цену? Кому на самом деле подчиняется украинская власть: американцам, олигарху Коломойскому или сами себе на уме? Что делать русским на территории Украины, если Кремль откажется бороться за Киев? Почему в Москве всё больше испытывают пессимизма по "украинскому вопросу"? На эти и ряд других вопросов в интервью "Sputnik на русском" ответила украинский адвокат, блогер и общественный деятель Татьяна Монтян.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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