https://sputnik-georgia.ru/20211018/muzey-pervogo-prezidenta-gruzii-zviada-gamsakhurdiya-otkrylsya-na-zapade-strany-260629167.html
Музей первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия открылся на западе страны
Музей первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия открылся на западе страны
В Дзвели Хибула реализован еще ряд инфраструктурных проектов - село полностью газифицировано, реабилитирована сельская поликлиника и мост 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T09:36+0400
2021-10-18T09:36+0400
2021-10-18T09:36+0400
грузия
звиад гамсахурдия
регион самегрело-земо сванети
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Строительство мемориального дома и монастырского комплекса в честь первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия завершилось в селе Дзвели Хибула (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает пресс-служба губернатора региона.Гамсахурдия был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года. С поста главы государства его сместили в результате гражданского противостояния в январе 1992 года. Спустя почти два года, 31 декабря 1993-го он скончался. Гамсахурдия ушел из жизни при невыясненных обстоятельствах в селе Дзвели Хибула (регион Самегрело - Земо Сванети).Официальной версии о том, что первый президент погиб, его семья не поверила. В 2015 году прокуратура объявила о возобновлении расследования по статье "убийство".По информации пресс-службы губернатора, в селе Дзвели Хибула Хобского района, где скончался первый президент, завершены работы как над музеем Гамсахурдия, так и над монастырским комплексом Святого Лазаря, приходской школой и парком.Средства на проведение работ выделил фонд "Карту".Кроме того, правительство реализовало в Дзвели Хибула еще ряд инфраструктурных проектов. Теперь село полностью газифицировано, реабилитирована сельская поликлиника и мост. Ведется строительство дороги, соединяющей Хоби и Зугдиди, а также реализуется проект водоснабжения.
регион самегрело-земо сванети
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, звиад гамсахурдия, регион самегрело-земо сванети
Музей первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия открылся на западе страны
В Дзвели Хибула реализован еще ряд инфраструктурных проектов - село полностью газифицировано, реабилитирована сельская поликлиника и мост
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik.
Строительство мемориального дома и монастырского комплекса в честь первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия завершилось в селе Дзвели Хибула (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает пресс-служба
губернатора региона.
Гамсахурдия был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года. С поста главы государства его сместили в результате гражданского противостояния в январе 1992 года. Спустя почти два года, 31 декабря 1993-го он скончался. Гамсахурдия ушел из жизни при невыясненных обстоятельствах в селе Дзвели Хибула (регион Самегрело - Земо Сванети).
Официальной версии о том, что первый президент погиб, его семья не поверила. В 2015 году прокуратура объявила о возобновлении расследования по статье "убийство".
По информации пресс-службы губернатора, в селе Дзвели Хибула Хобского района, где скончался первый президент, завершены работы как над музеем Гамсахурдия, так и над монастырским комплексом Святого Лазаря, приходской школой и парком.
Средства на проведение работ выделил фонд "Карту".
Кроме того, правительство реализовало в Дзвели Хибула еще ряд инфраструктурных проектов. Теперь село полностью газифицировано, реабилитирована сельская поликлиника и мост. Ведется строительство дороги, соединяющей Хоби и Зугдиди, а также реализуется проект водоснабжения.