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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на самой опасной дороге Грузии

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на самой опасной дороге Грузии

Авария произошла на 30-м километре дороги Пшавели-Абано-Омало, легковой автомобиль с тремя пассажирами сорвался с дороги в пропасть 18.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Один человек погиб в ДТП на 30-м километре дороги в высокогорную Тушети, сообщает Первый канал.По словам очевидцев, на самой сложной и труднопроходимой дороге Пшавели-Абано-Омало, единственной ведущей в высокогорную Тушети, водитель автомобиля, по всей видимости, не справился с управлением и машина сорвалась с большой высоты. В результате аварии один человек погиб на месте, а два с травмами доставлены в больницу Телави бригадами скорой помощи. На месте происшествия мобилизованы полицейские и спасательные бригады.Живописная тушетская дорога является одной из самых опасных в Грузии. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев в году из-за обильного снегопада дорога становится непроходимой. Эта дорога единственная связывающая Телави – главный город Кахети, с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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