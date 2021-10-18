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https://sputnik-georgia.ru/20211018/odin-chelovek-pogib-i-dvoe-postradali-v-dtp-na-samoy-opasnoy-doroge-gruzii-260635030.html
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на самой опасной дороге Грузии
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на самой опасной дороге Грузии
Авария произошла на 30-м километре дороги Пшавели-Абано-Омало, легковой автомобиль с тремя пассажирами сорвался с дороги в пропасть 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Один человек погиб в ДТП на 30-м километре дороги в высокогорную Тушети, сообщает Первый канал.По словам очевидцев, на самой сложной и труднопроходимой дороге Пшавели-Абано-Омало, единственной ведущей в высокогорную Тушети, водитель автомобиля, по всей видимости, не справился с управлением и машина сорвалась с большой высоты. В результате аварии один человек погиб на месте, а два с травмами доставлены в больницу Телави бригадами скорой помощи. На месте происшествия мобилизованы полицейские и спасательные бригады.Живописная тушетская дорога является одной из самых опасных в Грузии. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев в году из-за обильного снегопада дорога становится непроходимой. Эта дорога единственная связывающая Телави – главный город Кахети, с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на самой опасной дороге Грузии

12:31 18.10.2021 (обновлено: 12:48 18.10.2021)
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© Facebook / Roads Department of GeorgiaСпецтехника расчищает дорогу в направлении Тушети
Спецтехника расчищает дорогу в направлении Тушети - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© Facebook / Roads Department of Georgia
Авария произошла на 30-м километре дороги Пшавели-Абано-Омало, легковой автомобиль с тремя пассажирами сорвался с дороги в пропасть
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Один человек погиб в ДТП на 30-м километре дороги в высокогорную Тушети, сообщает Первый канал.
По словам очевидцев, на самой сложной и труднопроходимой дороге Пшавели-Абано-Омало, единственной ведущей в высокогорную Тушети, водитель автомобиля, по всей видимости, не справился с управлением и машина сорвалась с большой высоты.
В результате аварии один человек погиб на месте, а два с травмами доставлены в больницу Телави бригадами скорой помощи.
На месте происшествия мобилизованы полицейские и спасательные бригады.
Живописная тушетская дорога является одной из самых опасных в Грузии. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев в году из-за обильного снегопада дорога становится непроходимой. Эта дорога единственная связывающая Телави – главный город Кахети, с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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