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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211018/oppozitsiya-rabotaet-nad-formirovaniem-tenevogo-pravitelstva-tbilisi-260644154.html
Оппозиция работает над формированием теневого правительства Тбилиси
Оппозиция работает над формированием теневого правительства Тбилиси
В ближайшие дни грузинская оппозиция представит своих кандидатов на руководящие посты в правительстве Тбилиси 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T14:14+0400
2021-10-18T14:16+0400
политика
грузия
единое нацдвижение
оппозиция
местные выборы в грузии 2021
новости
тбилиси
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" представит членов теневого кабинета руководства столицы, предположительно, через несколько дней.Всего оппозиции предстоит выбрать кандидатов на 25 позиций. По данным СМИ, к этому времени согласовываются кандидаты на посты десяти глав районных администраций Тбилиси.Второй тур выборов в мэры пройдет 30 октября в 20 городах. За кресло мэра Тбилиси будут бороться лидер "ЕНД" Ника Мелия и действующий градоначальник Каха Каладзе.Уже известно, что в случае победы Мелия, на пост вице-мэра рассматриваются три кандидатуры: представители партии "Лело" Анна Бибилашвили и Дея Метревели, а также член партии "Гирчи – Больше свободы" Цотне Коберидзе.Кандидатом на пост председателя сакребуло (местный совещательный орган) от оппозиции остается Элене Хоштария.По информации телеканала Formula TV, на пост главы антикоррупционной службы мэрии Тбилиси рассматривается кандидатура Георгия Нониашвили от оппозиционной партии "Европейская Грузия", а на пост главы городской службы здравоохранения – Серго Чихладзе от партии "Стратегия Агмашенебели".Лидеры оппозиции заявляют, что на все позиции кандидаты будут отобраны с учетом квалификации.Представление теневого кабинета было запланировано на 18 октября. На данный момент предположительной датой рассматривается 20 октября, однако, презентация может быть перенесена еще на несколько дней.Первый тур выборов в органы местной власти Грузии прошли 2 октября. По итогам первого тура и правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, пройдут 30 октября в 20 городах страны, в том числе и в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, единое нацдвижение, оппозиция, новости, тбилиси, местные выборы

Оппозиция работает над формированием теневого правительства Тбилиси

14:14 18.10.2021 (обновлено: 14:16 18.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание мэрии Тбилиси
Здание мэрии Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В ближайшие дни грузинская оппозиция представит своих кандидатов на руководящие посты в правительстве Тбилиси
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" представит членов теневого кабинета руководства столицы, предположительно, через несколько дней.
Всего оппозиции предстоит выбрать кандидатов на 25 позиций. По данным СМИ, к этому времени согласовываются кандидаты на посты десяти глав районных администраций Тбилиси.
Второй тур выборов в мэры пройдет 30 октября в 20 городах. За кресло мэра Тбилиси будут бороться лидер "ЕНД" Ника Мелия и действующий градоначальник Каха Каладзе.
Уже известно, что в случае победы Мелия, на пост вице-мэра рассматриваются три кандидатуры: представители партии "Лело" Анна Бибилашвили и Дея Метревели, а также член партии "Гирчи – Больше свободы" Цотне Коберидзе.
Кандидатом на пост председателя сакребуло (местный совещательный орган) от оппозиции остается Элене Хоштария.
По информации телеканала Formula TV, на пост главы антикоррупционной службы мэрии Тбилиси рассматривается кандидатура Георгия Нониашвили от оппозиционной партии "Европейская Грузия", а на пост главы городской службы здравоохранения – Серго Чихладзе от партии "Стратегия Агмашенебели".
Лидеры оппозиции заявляют, что на все позиции кандидаты будут отобраны с учетом квалификации.

"В теневом кабинете будут представлены абсолютно все партии, которые разделяют мнение о том, что только единством мы сможем положить конец этому режиму и затем управлять этим городом, а потом уже и страной коалиционно", – заявил член ЕНД Бачо Долидзе.

Представление теневого кабинета было запланировано на 18 октября. На данный момент предположительной датой рассматривается 20 октября, однако, презентация может быть перенесена еще на несколько дней.
Первый тур выборов в органы местной власти Грузии прошли 2 октября. По итогам первого тура и правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, пройдут 30 октября в 20 городах страны, в том числе и в Тбилиси.
© SputnikВторой тур местных выборов в Грузии
Второй тур местных выборов в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
Второй тур местных выборов в Грузии
© Sputnik
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