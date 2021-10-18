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Премьера оперы "Сила судьбы" Верди пройдет в Тбилиси в октябре

Премьера оперы "Сила судьбы" Верди пройдет в Тбилиси в октябре

Это единственная опера выдающегося итальянского композитора, написанная специально для российского театра 18.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Премьера оперы "Сила судьбы" Джузеппе Верди пройдет на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 29 октября. "Сила судьбы" (итал. La forza del destino) — опера на либретто Франческо Марии Пьяве по драме "Дон Альваро, или Сила судьбы" Анхеля Сааведры. Написана по заказу Большого Каменного театра Санкт-Петербурга, где впервые поставлена 10 ноября 1862. К слову, это единственная опера Верди, написанная специально для российского театра. В скором времени опера была также поставлена в Риме, Мадриде, Нью-Йорке, Вене, Буэнос-Айресе и Лондоне. После внесения Верди вместе с Антонио Гисланцони в оперу некоторых изменений премьера новой, используемой ныне, версии состоялась 27 февраля 1869 года в миланском "Ла Скала".Оперу в Тбилиси покажут в постановке Королевского оперного театра Пармы (Италия). Режиссер, сценограф и дизайнер костюмов - Стефано Прода (Stefano Poda), дирижер Заза Азмаипарашвили.Премьерные показы оперы в грузинской столице пройдут 29, 30, 31 октября и 7, 13, 14 ноября. Билеты на представление можно приобрести в кассе театра и онлайн. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисский театр оперы и балета