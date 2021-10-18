https://sputnik-georgia.ru/20211018/prezident-gruzii-vyrazila-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-eks-gossekretarya-ssha--260658106.html

Президент Грузии выразила соболезнования в связи с кончиной экс-госсекретаря США

Президент Грузии выразила соболезнования в связи с кончиной экс-госсекретаря США

По словам Зурабишвили, деятельность Пауэлла - пример для молодого поколения 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T18:49+0400

2021-10-18T18:49+0400

2021-10-18T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала смерть бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла большой потерей для мировой дипломатии.Бывший госсекретарь Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет в результате осложнений, вызванных коронавирусом.Колин Пауэлл занимал пост государственного секретаря США с 2001 по 2005 год во время президентства Джорджа Буша.В период, когда Пауэлл был главой Госдепа, США начали военную операцию в Афганистане (2001-2021), последовавшую за террористическими атаками 11 сентября 2001 года. Кроме того, при нем американские силы вторглись в 2003 году в Ирак для свержения режима бывшего президента страны Саддама Хусейна. Войска США были выведены оттуда в 2011 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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