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Президент Грузии выразила соболезнования в связи с кончиной экс-госсекретаря США
Президент Грузии выразила соболезнования в связи с кончиной экс-госсекретаря США
По словам Зурабишвили, деятельность Пауэлла - пример для молодого поколения 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T18:49+0400
2021-10-18T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала смерть бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла большой потерей для мировой дипломатии.Бывший госсекретарь Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет в результате осложнений, вызванных коронавирусом.Колин Пауэлл занимал пост государственного секретаря США с 2001 по 2005 год во время президентства Джорджа Буша.В период, когда Пауэлл был главой Госдепа, США начали военную операцию в Афганистане (2001-2021), последовавшую за террористическими атаками 11 сентября 2001 года. Кроме того, при нем американские силы вторглись в 2003 году в Ирак для свержения режима бывшего президента страны Саддама Хусейна. Войска США были выведены оттуда в 2011 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, сша, саломе зурабишвили
Президент Грузии выразила соболезнования в связи с кончиной экс-госсекретаря США
По словам Зурабишвили, деятельность Пауэлла - пример для молодого поколения
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала смерть бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла большой потерей для мировой дипломатии.
Бывший госсекретарь Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
"Смерть Колина Пауэлла - большая потеря для мировой дипломатии. Великий ум, который помог сформировать глобальное направление в XXI веке. Его работа - пример для молодого поколения, которое пытается сделать мир более безопасным", - написала Саломе Зурабишвили в своем микроблоге в Twitter.
Колин Пауэлл занимал пост государственного секретаря США с 2001 по 2005 год во время президентства Джорджа Буша.
В период, когда Пауэлл был главой Госдепа, США начали военную операцию в Афганистане (2001-2021), последовавшую за террористическими атаками 11 сентября 2001 года. Кроме того, при нем американские силы вторглись в 2003 году в Ирак для свержения режима бывшего президента страны Саддама Хусейна. Войска США были выведены оттуда в 2011 году.
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