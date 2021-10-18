https://sputnik-georgia.ru/20211018/pryamaya-translyatsiya---vaktsinatsiya-i-priznanie-rossiey-i-es-vaktsin-ot-covid-19-260651377.html

Прямая трансляция - вакцинация и признание Россией и ЕС вакцин от COVID-19

Прямая трансляция - вакцинация и признание Россией и ЕС вакцин от COVID-19

Видеомост Москва – Бишкек - Ереван – Нур-Султан – Минск – Тбилиси. Сенатор, заслуженный врача России Владимир Круглый рассказывает о вакцинации и ревакцинации... 18.10.2021, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

видеомост

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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В ходе видеомоста речь идет, в частности, об очередном пике заболеваемости COVID-19 и росте статистики смертности, о вакцинах, вакцинации и ревакцинации от ковида. Трансляцию пресс-конференции смотрите на сайте Sputnik Грузия.Что такое экспресс-тестирование, как оно работает и в чем его преимущество? Надо ли тестировать детей? Почему вакцину "Спутник Лайт" называют в народе "молодежной"? Когда ЕС и Россия закроют вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации? На эти и другие вопросы журналистов отвечает российский сенатор, врач-педиатр, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Прямая трансляция - вакцинация и признание Россией и ЕС вакцин от COVID-19 Видеомост Москва – Бишкек - Ереван – Нур-Султан – Минск – Тбилиси. Сенатор, заслуженный врача России Владимир Круглый - о вакцинации и ревакцинации. 2021-10-18T16:01+0400 true PT72M58S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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