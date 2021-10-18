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Сборная Грузии по футзалу узнала соперников по чемпионату Европы
Сборная Грузии по футзалу узнала соперников по чемпионату Европы
Впервые в истории чемпионатов Европы по футзалу в турнире примут участие 16 сборных вместо 12 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T22:31+0400
2021-10-18T22:31+0400
2021-10-18T23:28+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу на чемпионате Европы сыграет в группе "D" с командами Испании, Боснии и Герцеговины и Азербайджана. Жеребьевка континентального первенства состоялась в нидерландском городе Зейст.Впервые в истории чемпионатов Европы по футзалу в турнире примут участие 16 сборных вместо 12. Команды разбиты на четыре группы, по четыре команды в каждой. В стадию плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.Грузия, Финляндия, Босния и Герцеговина и Словакия впервые примут участие в континентальном первенстве.Расписание матчей групповой стадии сборной Грузии:Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 19 января по 6 февраля в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.Действующим победителем турнира является сборная Португалии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210306/Pobeda-na-fone-pandemii-Gruziya-vyigrala-50-u-Armenii-v-futzal---foto-251089769.html
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спорт, новости, грузия, футбол, сборная грузии по футзалу
Сборная Грузии по футзалу узнала соперников по чемпионату Европы
22:31 18.10.2021 (обновлено: 23:28 18.10.2021)
Впервые в истории чемпионатов Европы по футзалу в турнире примут участие 16 сборных вместо 12
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik.
Сборная Грузии по футзалу на чемпионате Европы сыграет в группе "D" с командами Испании, Боснии и Герцеговины и Азербайджана. Жеребьевка
континентального первенства состоялась в нидерландском городе Зейст.
Впервые в истории чемпионатов Европы по футзалу в турнире примут участие 16 сборных вместо 12. Команды разбиты на четыре группы, по четыре команды в каждой. В стадию плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.
Грузия, Финляндия, Босния и Герцеговина и Словакия впервые примут участие в континентальном первенстве.
Расписание матчей групповой стадии сборной Грузии:
22 января, Грузия – Азербайджан
26 января, Босния и Герцеговина – Грузия
29 января, Грузия – Испания
Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 19 января по 6 февраля в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.
Действующим победителем турнира является сборная Португалии.
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