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Сборная Грузии по футзалу узнала соперников по чемпионату Европы
Сборная Грузии по футзалу узнала соперников по чемпионату Европы
Впервые в истории чемпионатов Европы по футзалу в турнире примут участие 16 сборных вместо 12 18.10.2021, Sputnik Грузия
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футбол
сборная грузии по футзалу
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу на чемпионате Европы сыграет в группе "D" с командами Испании, Боснии и Герцеговины и Азербайджана. Жеребьевка континентального первенства состоялась в нидерландском городе Зейст.Впервые в истории чемпионатов Европы по футзалу в турнире примут участие 16 сборных вместо 12. Команды разбиты на четыре группы, по четыре команды в каждой. В стадию плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.Грузия, Финляндия, Босния и Герцеговина и Словакия впервые примут участие в континентальном первенстве.Расписание матчей групповой стадии сборной Грузии:Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 19 января по 6 февраля в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.Действующим победителем турнира является сборная Португалии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210306/Pobeda-na-fone-pandemii-Gruziya-vyigrala-50-u-Armenii-v-futzal---foto-251089769.html
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спорт, новости, грузия, футбол, сборная грузии по футзалу

Сборная Грузии по футзалу узнала соперников по чемпионату Европы

22:31 18.10.2021 (обновлено: 23:28 18.10.2021)
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© Sputnik / Alex ShlamovМатч между сборными Грузии и Франции по футзалу 9 апреля 2021 года
Матч между сборными Грузии и Франции по футзалу 9 апреля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Впервые в истории чемпионатов Европы по футзалу в турнире примут участие 16 сборных вместо 12
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу на чемпионате Европы сыграет в группе "D" с командами Испании, Боснии и Герцеговины и Азербайджана. Жеребьевка континентального первенства состоялась в нидерландском городе Зейст.
Впервые в истории чемпионатов Европы по футзалу в турнире примут участие 16 сборных вместо 12. Команды разбиты на четыре группы, по четыре команды в каждой. В стадию плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.
Матч между сборными Грузии и Армении по футзалу в рамках отбора к Евро-2022 - Sputnik Грузия, 1920, 06.03.2021
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Грузия, Финляндия, Босния и Герцеговина и Словакия впервые примут участие в континентальном первенстве.
Расписание матчей групповой стадии сборной Грузии:
22 января, Грузия – Азербайджан
26 января, Босния и Герцеговина – Грузия
29 января, Грузия – Испания
Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 19 января по 6 февраля в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.
Действующим победителем турнира является сборная Португалии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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