https://sputnik-georgia.ru/20211018/sbornaya-gruzii-po-futzalu-uznala-sopernikov-po-chempionatu-evropy-260665049.html

Сборная Грузии по футзалу узнала соперников по чемпионату Европы

Сборная Грузии по футзалу узнала соперников по чемпионату Европы

Впервые в истории чемпионатов Европы по футзалу в турнире примут участие 16 сборных вместо 12 18.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу на чемпионате Европы сыграет в группе "D" с командами Испании, Боснии и Герцеговины и Азербайджана. Жеребьевка континентального первенства состоялась в нидерландском городе Зейст.Впервые в истории чемпионатов Европы по футзалу в турнире примут участие 16 сборных вместо 12. Команды разбиты на четыре группы, по четыре команды в каждой. В стадию плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.Грузия, Финляндия, Босния и Герцеговина и Словакия впервые примут участие в континентальном первенстве.Расписание матчей групповой стадии сборной Грузии:Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 19 января по 6 февраля в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.Действующим победителем турнира является сборная Португалии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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