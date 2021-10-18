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https://sputnik-georgia.ru/20211018/stali-izvestny-sekretnye-znaki-avtomobilistov-kotorym-ne-nauchit-instruktor-260632784.html
Стали известны секретные знаки автомобилистов, которым не научит инструктор
Стали известны секретные знаки автомобилистов, которым не научит инструктор
Жесты между водителями используются крайне редко, а ведь они могут быть ценным источником информации, отмечает эксперт 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T12:01+0400
2021-10-18T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Если правый поворотник своего рода разрешительный знак, то левый, наоборот, предостерегает от опасного маневра. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Михаил Горбачев.В Грузии за полгода совершено 1,5 миллиона нарушений ПДД: топ-5 оплошностей водителей &gt;&gt;&gt;Правила дорожного движения весьма расплывчато трактуют пункт о взаимной предупредительности участников движения. Между тем, хорошее взаимопонимание и взаимодействие на дороге крайне важно и может даже спасти жизнь, отмечает эксперт.По словам Горбачева, для обозначения ситуации с обгоном поворотник используют часто. Так вот если правый является своего рода разрешительным знаком, то левый, напротив, предостерегает от опасного маневра. Если водитель перед вами его включает, то, возможно, впереди есть встречные машины или препятствия, которых вы не видите.При этом жесты используются редко, поскольку далеко не все следят за руками участников движения, однако, например, остановившись у светофора можно дать понять соседу, что у него спускает колесо, свернув большой и указательный пальцы в кольцо. Между тем включать аварийку или "противотуманки" без особой нужды не стоит – это не столько делает вас заметными, сколько отвлекает других участников движения, заключил Горбачев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, водители, машины

Стали известны секретные знаки автомобилистов, которым не научит инструктор

12:01 18.10.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - мужчина в маске с собакой в машине
Эпидемия коронавируса - мужчина в маске с собакой в машине - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Жесты между водителями используются крайне редко, а ведь они могут быть ценным источником информации, отмечает эксперт
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Если правый поворотник своего рода разрешительный знак, то левый, наоборот, предостерегает от опасного маневра. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Михаил Горбачев.
В Грузии за полгода совершено 1,5 миллиона нарушений ПДД: топ-5 оплошностей водителей >>>
Правила дорожного движения весьма расплывчато трактуют пункт о взаимной предупредительности участников движения. Между тем, хорошее взаимопонимание и взаимодействие на дороге крайне важно и может даже спасти жизнь, отмечает эксперт.

"В свое время я был удивлен, когда автомобиль, который я обгонял, включил правый поворотник задолго до того, как я с ним поравнялся. Это означало, что он меня видит и не против обгона, а также, что впереди дорога чистая. Это были 70-е годы", – говорит он.

По словам Горбачева, для обозначения ситуации с обгоном поворотник используют часто. Так вот если правый является своего рода разрешительным знаком, то левый, напротив, предостерегает от опасного маневра. Если водитель перед вами его включает, то, возможно, впереди есть встречные машины или препятствия, которых вы не видите.
При этом жесты используются редко, поскольку далеко не все следят за руками участников движения, однако, например, остановившись у светофора можно дать понять соседу, что у него спускает колесо, свернув большой и указательный пальцы в кольцо.
Между тем включать аварийку или "противотуманки" без особой нужды не стоит – это не столько делает вас заметными, сколько отвлекает других участников движения, заключил Горбачев.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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