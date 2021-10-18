https://sputnik-georgia.ru/20211018/stali-izvestny-sekretnye-znaki-avtomobilistov-kotorym-ne-nauchit-instruktor-260632784.html

Стали известны секретные знаки автомобилистов, которым не научит инструктор

Стали известны секретные знаки автомобилистов, которым не научит инструктор

Жесты между водителями используются крайне редко, а ведь они могут быть ценным источником информации, отмечает эксперт 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Если правый поворотник своего рода разрешительный знак, то левый, наоборот, предостерегает от опасного маневра. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Михаил Горбачев.В Грузии за полгода совершено 1,5 миллиона нарушений ПДД: топ-5 оплошностей водителей >>>Правила дорожного движения весьма расплывчато трактуют пункт о взаимной предупредительности участников движения. Между тем, хорошее взаимопонимание и взаимодействие на дороге крайне важно и может даже спасти жизнь, отмечает эксперт.По словам Горбачева, для обозначения ситуации с обгоном поворотник используют часто. Так вот если правый является своего рода разрешительным знаком, то левый, напротив, предостерегает от опасного маневра. Если водитель перед вами его включает, то, возможно, впереди есть встречные машины или препятствия, которых вы не видите.При этом жесты используются редко, поскольку далеко не все следят за руками участников движения, однако, например, остановившись у светофора можно дать понять соседу, что у него спускает колесо, свернув большой и указательный пальцы в кольцо. Между тем включать аварийку или "противотуманки" без особой нужды не стоит – это не столько делает вас заметными, сколько отвлекает других участников движения, заключил Горбачев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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