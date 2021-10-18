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Точный прогноз погоды в Тбилиси на 18-24 октября
Точный прогноз погоды в Тбилиси на 18-24 октября
Эта неделя в столице будет все еще теплой и без дождей 18.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси переменчивую погоду – будет и пасмурно и временами ясно.В понедельник, 18 октября, в столице ожидается преимущественно солнечная и частично облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса тепла.Скорость ветра достигнет 8-9 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:15.Во вторник, 19 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода.Восход солнца в 07:08.Минимальная температура воздуха ночью – плюс 14 градусов, днем столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 8-9 м/с.Закат в Тбилиси в 18:14.В среду, 20 октября, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду.Восход солнца в 07:18.Минимальная температура воздуха ночью +11 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 16 градусов тепла.Скорость ветра 11-10 м/с.Закат в Тбилиси в 18:12.В четверг, 21 октября, в столице Грузии синоптики обещают частично облачную, частично ясную погоду.Восход солнца в 07:19.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке +13 градусов, днем – максимум 16 градусов тепла.Скорость ветра 5-6 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:11.В пятницу, 22 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода.Восход солнца в 07:20.Минимальная температура воздуха ночью +8 градусов, а днем – максимум 17 градусов тепла.Скорость ветра 4-6 м/с.Закат в Тбилиси в 18:09.В субботу, 23 октября, в Тбилиси погода сохранится теплой, преимущественно ясной.Восход солнца в 07:21.Минимальная температура воздуха ночью +10 градусов. Днем температура поднимется максимум до 19 градусов тепла.Закат в Тбилиси в 18:08.В воскресенье, 24 октября, в столице Грузии утром синоптики прогнозируют солнечную, ясную погоду.Восход солнца в 07:22.Минимальная температура воздуха ночью будет + 10градусов. Днем поднимется до 22 градусов тепла.Закат в Тбилиси в 18:06.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, погода

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 18-24 октября

11:14 18.10.2021 (обновлено: 11:17 18.10.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - Метехскую церковь, набережную и памятник Вахтангу Горгасали
Вид на город Тбилиси - Метехскую церковь, набережную и памятник Вахтангу Горгасали - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Эта неделя в столице будет все еще теплой и без дождей
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси переменчивую погоду – будет и пасмурно и временами ясно.
В понедельник, 18 октября, в столице ожидается преимущественно солнечная и частично облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса тепла.
Скорость ветра достигнет 8-9 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:15.
Во вторник, 19 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода.
Восход солнца в 07:08.
Минимальная температура воздуха ночью – плюс 14 градусов, днем столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла.
Скорость ветра достигнет 8-9 м/с.
Закат в Тбилиси в 18:14.
В среду, 20 октября, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду.
Восход солнца в 07:18.
Минимальная температура воздуха ночью +11 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 16 градусов тепла.
Скорость ветра 11-10 м/с.
Закат в Тбилиси в 18:12.
В четверг, 21 октября, в столице Грузии синоптики обещают частично облачную, частично ясную погоду.
Восход солнца в 07:19.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке +13 градусов, днем – максимум 16 градусов тепла.
Скорость ветра 5-6 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:11.
В пятницу, 22 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода.
Восход солнца в 07:20.
Минимальная температура воздуха ночью +8 градусов, а днем – максимум 17 градусов тепла.
Скорость ветра 4-6 м/с.
Закат в Тбилиси в 18:09.
В субботу, 23 октября, в Тбилиси погода сохранится теплой, преимущественно ясной.
Восход солнца в 07:21.
Минимальная температура воздуха ночью +10 градусов. Днем температура поднимется максимум до 19 градусов тепла.
Закат в Тбилиси в 18:08.
В воскресенье, 24 октября, в столице Грузии утром синоптики прогнозируют солнечную, ясную погоду.
Восход солнца в 07:22.
Минимальная температура воздуха ночью будет + 10градусов. Днем поднимется до 22 градусов тепла.
Закат в Тбилиси в 18:06.
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