https://sputnik-georgia.ru/20211018/v-gruzii-nachinaetsya-marafon-immunizatsii-naseleniya-260630016.html

В Грузии начинается марафон иммунизации населения

В Грузии начинается марафон иммунизации населения

На первом этапе для проведения марафона вакцинации отобраны 68 населенных пунктов 18.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. В Грузии начинается марафон иммунизации с 18 октября.Как заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, марафон пройдет на первом этапе в 68 населенных пунктах, в которых проживают 250 тысяч человек. Мобильные пункты вакцинации появятся в регионах Грузии>>По его словам, будет несколько таких недель иммунизации, и если это оправдает себя, к проекту будут подключены и другие села, в которых численность населения превышает две тысячи человек."Наша цель – охватить минимум 3,5 тысячи населенных пунктов", – отметил Гамкрелидзе.Марафоны иммунизации будут проводиться три месяца. В акцию будут включены все уполномоченные лица – губернаторы и главы районных администраций, уполномоченные сел, врачи. В каждом селе будет свой офицер иммунизации, так называемый агитатор, который будет ходить по дворам и объяснять всем жителям важность вакцинации. Именно офицеры сел будут приглашать жителей в пункты вакцинации. Будут мобилизованы как стационарные, так и мобильные пункты вакцинации.Грузинские специалисты бьют тревогу и отмечают, что в стране резко снизился показатель вакцинации. Суточный показатель прививок не превышает десяти тысяч, тогда как в августе и в начале сентября эта цифра достигала 20-25 тысяч.Цель правительства - до конца года иммунизировать 60% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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