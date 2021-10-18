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В Грузии начинается марафон иммунизации населения
В Грузии начинается марафон иммунизации населения
На первом этапе для проведения марафона вакцинации отобраны 68 населенных пунктов 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T10:11+0400
2021-10-18T10:11+0400
2021-10-18T10:11+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. В Грузии начинается марафон иммунизации с 18 октября.Как заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, марафон пройдет на первом этапе в 68 населенных пунктах, в которых проживают 250 тысяч человек. Мобильные пункты вакцинации появятся в регионах Грузии>>По его словам, будет несколько таких недель иммунизации, и если это оправдает себя, к проекту будут подключены и другие села, в которых численность населения превышает две тысячи человек."Наша цель – охватить минимум 3,5 тысячи населенных пунктов", – отметил Гамкрелидзе.Марафоны иммунизации будут проводиться три месяца. В акцию будут включены все уполномоченные лица – губернаторы и главы районных администраций, уполномоченные сел, врачи. В каждом селе будет свой офицер иммунизации, так называемый агитатор, который будет ходить по дворам и объяснять всем жителям важность вакцинации. Именно офицеры сел будут приглашать жителей в пункты вакцинации. Будут мобилизованы как стационарные, так и мобильные пункты вакцинации.Грузинские специалисты бьют тревогу и отмечают, что в стране резко снизился показатель вакцинации. Суточный показатель прививок не превышает десяти тысяч, тогда как в августе и в начале сентября эта цифра достигала 20-25 тысяч.Цель правительства - до конца года иммунизировать 60% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
В Грузии начинается марафон иммунизации населения
На первом этапе для проведения марафона вакцинации отобраны 68 населенных пунктов
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. В Грузии начинается марафон иммунизации с 18 октября.
Как заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, марафон пройдет на первом этапе в 68 населенных пунктах, в которых проживают 250 тысяч человек.
"Работать специальные группы будут в основном в селах. Везде там есть амбулатории и сельский врач. Из Тбилиси также будут направлены дополнительные группы. Думаем, 15 октября начнется недельный марафон, состязание между этими селами. Население этих 68 составляет 250 тысяч жителей. Наша цель – выйти за три недели на 60-процентный показатель иммунизации", – заявил Гамкрелидзе.
По его словам, будет несколько таких недель иммунизации, и если это оправдает себя, к проекту будут подключены и другие села, в которых численность населения превышает две тысячи человек.
"Наша цель – охватить минимум 3,5 тысячи населенных пунктов", – отметил Гамкрелидзе.
Марафоны иммунизации будут проводиться три месяца. В акцию будут включены все уполномоченные лица – губернаторы и главы районных администраций, уполномоченные сел, врачи. В каждом селе будет свой офицер иммунизации, так называемый агитатор, который будет ходить по дворам и объяснять всем жителям важность вакцинации. Именно офицеры сел будут приглашать жителей в пункты вакцинации. Будут мобилизованы как стационарные, так и мобильные пункты вакцинации.
Грузинские специалисты бьют тревогу и отмечают, что в стране резко снизился показатель вакцинации. Суточный показатель прививок не превышает десяти тысяч, тогда как в августе и в начале сентября эта цифра достигала 20-25 тысяч.
Цель правительства - до конца года иммунизировать 60% взрослого населения.
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