https://sputnik-georgia.ru/20211018/v-shage-ot-titula-basilashvili-proigral-final-v-indian-uellse-260631442.html

В шаге от титула: Басилашвили проиграл финал в Индиан-Уэллсе

В шаге от титула: Басилашвили проиграл финал в Индиан-Уэллсе

Благодаря выходу в финал "Мастерс" Басилашвили вернулся в топ-30 сильнейших теннисистов мира 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T10:42+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили уступил в финале "Мастерс" в Индиан-Уэллсе британцу Кэмерону Норри в трех сетах – 6:4, 4:6, 1:6.Басилашвили великолепно провел первую партию, сумев переломить ее ход при счете 3:1 в пользу Норри. Грузинский теннисист сделал два брейка подряд и выиграл сет 6:4.До середины второй партии на кортах была равная борьба, после чего Басилашвили стал ошибаться. Процент выигранных мячей после первой подачи резко упал, чем и воспользовался соперник. Уже в шестом гейме Норри имел брейк-поинт, но Басилашвили выстоял. В 10 гейме этого сделать не получилось – грузин под ноль проиграл свою подачу и британец взял сет 6:4.Борьбы в третьем сете не получилось. Басилашвили не поддержал предложенный Норри темп, да и подача, которая была хороша весь турнир, разладилась. В итоге британец сделал два брейка и выиграл финал с первого матчбола.Для Басилашвили это был первый в карьере финал "Мастерса". Грузинский теннисист заработал 600 рейтинговых очков и 640 тысяч долларов призовых. Удачное выступление в Индиан-Уэллсе позволило Басилашвили значительно улучшить свои позиции в обновленном рейтинге АТР – с 36 места грузин переместился на 27 строчку, вернувшись в топ-30 сильнейших теннисистов мира.Что касается Норри, то победа на "Мастерс" позволила британцу подняться сразу на 11 позиций, переместившись с 26 на 15 место в рейтинге АТР.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, николоз басилашвили, теннис, грузинские спортсмены на международной арене, спорт, сша, финал