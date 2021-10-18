Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211018/vo-frantsii-nakryli-russkuyu-mafiyu-zaderzhany-grazhdane-gruzii-i-armenii-260636299.html
Спецоперация во Франции: задержаны граждане Грузии и Армении
Спецоперация во Франции: задержаны граждане Грузии и Армении
Задержанные занимались торговлей контрабандных табачных изделий и угнанных автомобилей 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T13:01+0400
2021-10-18T13:18+0400
в мире
грузия
франция
армения
спецоперация
арест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23568/33/235683399_0:260:5000:3073_1920x0_80_0_0_ade339eab19682ebb6be336c89108293.jpg
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Граждан Грузии и Армении задержали во Франции в ходе спецоперации по ликвидации преступной сети так называемой русской мафии, говорится в сообщении Национальной жандармерии Франции.По данным следствия, задержанные являлись членами группировок, которые занимались торговлей контрабандных табачных изделий и угнанных автомобилей.Всего было арестовано 37 человек и проведен 61 обыск. Другие подробности спецоперации пока не разглашаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
франция
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23568/33/235683399_278:0:4722:3333_1920x0_80_0_0_3edfe066dffdf61c50fc50d71aac0807.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, грузия, франция, армения, спецоперация, арест

Спецоперация во Франции: задержаны граждане Грузии и Армении

13:01 18.10.2021 (обновлено: 13:18 18.10.2021)
495
© REUTERS / Christian HartmannПолиция обеспечивает безопасность на Елисейских полях после того, как один полицейский был убит, а другой был ранен в результате инцидента в Париже, Франция
Полиция обеспечивает безопасность на Елисейских полях после того, как один полицейский был убит, а другой был ранен в результате инцидента в Париже, Франция - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / Christian Hartmann
Задержанные занимались торговлей контрабандных табачных изделий и угнанных автомобилей
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Граждан Грузии и Армении задержали во Франции в ходе спецоперации по ликвидации преступной сети так называемой русской мафии, говорится в сообщении Национальной жандармерии Франции.
По данным следствия, задержанные являлись членами группировок, которые занимались торговлей контрабандных табачных изделий и угнанных автомобилей.

"Пресечена деятельность транснациональной преступной структуры, которая занималась незаконным оборотом табачных изделий и угнанных автомобилей", – говорится в заявлении.

Всего было арестовано 37 человек и проведен 61 обыск.
Другие подробности спецоперации пока не разглашаются.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
600000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:44Бесплатная учеба в РФ: истекает срок подачи заявок на обучение для молодежи из Грузии
14:14Оппозиция работает над формированием теневого правительства Тбилиси
13:59Убийство гражданки России в Тбилиси – новые детали дела
13:44Запретят ли невакцинированным ходить в рестораны в Грузии?
13:29Вынужденные переселенцы в Грузии получат земельные участки за 1 лари
13:14Грузинка произвела фурор на российском шоу "Голос" – ВИДЕО
13:01Спецоперация во Франции: задержаны граждане Грузии и Армении
12:51Вице-спикер парламента Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку
12:31Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на самой опасной дороге Грузии
12:16"Я обведу оппозицию" – экс-президент Маргвелашвили рассказал, почему проголосует за Мелия
12:01Стали известны секретные знаки автомобилистов, которым не научит инструктор
11:44COVID-статистика Грузии: число умерших растет
11:14Точный прогноз погоды в Тбилиси на 18-24 октября
11:12В Тбилиси убита иностранка – преступник выпустил в нее семь пуль
10:59Какова необходимая доза витамина C? Ответ диетолога
10:46Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 479
10:42В шаге от титула: Басилашвили проиграл финал в Индиан-Уэллсе
10:27Грузинские фигуристы победили на турнире в Италии
10:11В Грузии начинается марафон иммунизации населения
09:54СГБ Грузии опровергла информацию о краже из дома замначальника ведомства