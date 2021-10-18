https://sputnik-georgia.ru/20211018/vo-frantsii-nakryli-russkuyu-mafiyu-zaderzhany-grazhdane-gruzii-i-armenii-260636299.html

Спецоперация во Франции: задержаны граждане Грузии и Армении

Спецоперация во Франции: задержаны граждане Грузии и Армении

Задержанные занимались торговлей контрабандных табачных изделий и угнанных автомобилей 18.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Граждан Грузии и Армении задержали во Франции в ходе спецоперации по ликвидации преступной сети так называемой русской мафии, говорится в сообщении Национальной жандармерии Франции.По данным следствия, задержанные являлись членами группировок, которые занимались торговлей контрабандных табачных изделий и угнанных автомобилей.Всего было арестовано 37 человек и проведен 61 обыск. Другие подробности спецоперации пока не разглашаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, грузия, франция, армения, спецоперация, арест