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Спецоперация во Франции: задержаны граждане Грузии и Армении
Спецоперация во Франции: задержаны граждане Грузии и Армении
Задержанные занимались торговлей контрабандных табачных изделий и угнанных автомобилей 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T13:01+0400
2021-10-18T13:01+0400
2021-10-18T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Граждан Грузии и Армении задержали во Франции в ходе спецоперации по ликвидации преступной сети так называемой русской мафии, говорится в сообщении Национальной жандармерии Франции.По данным следствия, задержанные являлись членами группировок, которые занимались торговлей контрабандных табачных изделий и угнанных автомобилей.Всего было арестовано 37 человек и проведен 61 обыск. Другие подробности спецоперации пока не разглашаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, грузия, франция, армения, спецоперация, арест
Спецоперация во Франции: задержаны граждане Грузии и Армении
13:01 18.10.2021 (обновлено: 13:18 18.10.2021)
Задержанные занимались торговлей контрабандных табачных изделий и угнанных автомобилей
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik.
Граждан Грузии и Армении задержали во Франции в ходе спецоперации по ликвидации преступной сети так называемой русской мафии, говорится в сообщении
Национальной жандармерии Франции.
По данным следствия, задержанные являлись членами группировок, которые занимались торговлей контрабандных табачных изделий и угнанных автомобилей.
"Пресечена деятельность транснациональной преступной структуры, которая занималась незаконным оборотом табачных изделий и угнанных автомобилей", – говорится в заявлении.
Всего было арестовано 37 человек и проведен 61 обыск.
Другие подробности спецоперации пока не разглашаются.
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