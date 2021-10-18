https://sputnik-georgia.ru/20211018/ya-obvedu-oppozitsiyu--eks-prezident-margvelashvili-rasskazal-pochemu-progolosuet-za-meliya-260634618.html

"Я обведу оппозицию" – экс-президент Маргвелашвили рассказал, почему проголосует за Мелия

"Я обведу оппозицию" – экс-президент Маргвелашвили рассказал, почему проголосует за Мелия

По словам четвертого президента Грузии, ему сложно голосовать за кандидата от "ЕНД", так как он противостоит этой партии более 18 лет 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T12:16+0400

2021-10-18T12:16+0400

2021-10-18T12:16+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

георгий маргвелашвили

каха каладзе

ника мелия

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24326/53/243265370_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f110324d0642cebddac63ca2114c97b9.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили во втором туре выборов мэра Тбилиси будет голосовать за кандидата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Нику Мелия, об этом он рассказал в эфире телекомпании Formula.Второй тур выборов в мэры пройдет 30 октября в 20 городах. За кресло мэра Тбилиси будут бороться лидер "ЕНД" Ника Мелия и действующий градоначальник Каха Каладзе. Как отметил Маргвелашвили, "обе эти партии плохие", но сегодня остановить "Грузинскую мечту" может только "Национальное движение". По словам экс-президента, он пойдет на этот шаг, чтобы "остановить тотальную коррупцию во власти".При этом Маргвелашвили отметил, что он видит себя сторонником третьей политической силы и на прошлых выборах голосовал за небольшие оппозиционные партии.Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили занимал этот пост с 2013 по 2018 год. В свое время он победил на выборах при поддержке правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", но на посту президента запомнился открытой конфронтацией с действующими властями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, георгий маргвелашвили, каха каладзе, ника мелия, выборы