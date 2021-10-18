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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211018/ya-obvedu-oppozitsiyu--eks-prezident-margvelashvili-rasskazal-pochemu-progolosuet-za-meliya-260634618.html
"Я обведу оппозицию" – экс-президент Маргвелашвили рассказал, почему проголосует за Мелия
"Я обведу оппозицию" – экс-президент Маргвелашвили рассказал, почему проголосует за Мелия
По словам четвертого президента Грузии, ему сложно голосовать за кандидата от "ЕНД", так как он противостоит этой партии более 18 лет 18.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-18T12:16+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
георгий маргвелашвили
каха каладзе
ника мелия
выборы
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили во втором туре выборов мэра Тбилиси будет голосовать за кандидата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Нику Мелия, об этом он рассказал в эфире телекомпании Formula.Второй тур выборов в мэры пройдет 30 октября в 20 городах. За кресло мэра Тбилиси будут бороться лидер "ЕНД" Ника Мелия и действующий градоначальник Каха Каладзе. Как отметил Маргвелашвили, "обе эти партии плохие", но сегодня остановить "Грузинскую мечту" может только "Национальное движение". По словам экс-президента, он пойдет на этот шаг, чтобы "остановить тотальную коррупцию во власти".При этом Маргвелашвили отметил, что он видит себя сторонником третьей политической силы и на прошлых выборах голосовал за небольшие оппозиционные партии.Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили занимал этот пост с 2013 по 2018 год. В свое время он победил на выборах при поддержке правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", но на посту президента запомнился открытой конфронтацией с действующими властями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Я обведу оппозицию" – экс-президент Маргвелашвили рассказал, почему проголосует за Мелия

12:16 18.10.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГеоргий Маргвелашвили в президентском дворце
Георгий Маргвелашвили в президентском дворце - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По словам четвертого президента Грузии, ему сложно голосовать за кандидата от "ЕНД", так как он противостоит этой партии более 18 лет
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили во втором туре выборов мэра Тбилиси будет голосовать за кандидата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Нику Мелия, об этом он рассказал в эфире телекомпании Formula.
Второй тур выборов в мэры пройдет 30 октября в 20 городах. За кресло мэра Тбилиси будут бороться лидер "ЕНД" Ника Мелия и действующий градоначальник Каха Каладзе.

"У меня есть конкретный выбор – Каладзе и Мелия ... Я обведу оппозицию. Мне сложно, исходя из моей биографии, обвести ту политическую силу, которой я противостою с 2003 года, но я не обвожу эту политическую силу, я обвожу оппозицию", – сказал Маргвелашвили.

Как отметил Маргвелашвили, "обе эти партии плохие", но сегодня остановить "Грузинскую мечту" может только "Национальное движение". По словам экс-президента, он пойдет на этот шаг, чтобы "остановить тотальную коррупцию во власти".
При этом Маргвелашвили отметил, что он видит себя сторонником третьей политической силы и на прошлых выборах голосовал за небольшие оппозиционные партии.
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили занимал этот пост с 2013 по 2018 год. В свое время он победил на выборах при поддержке правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", но на посту президента запомнился открытой конфронтацией с действующими властями.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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