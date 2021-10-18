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Запретят ли невакцинированным ходить в рестораны в Грузии?
Запретят ли невакцинированным ходить в рестораны в Грузии?
К этому времени в Грузии двумя дозами вакцины привиты 900 916 человек, а это всего 31,5% взрослого населения страны 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T13:44+0400
2021-10-18T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Правительство Грузии пока не рассматривает введение ограничений на посещение ресторанов, гостиниц и других бизнес-объектов для невакцинированных, заявила глава Минэкономики Натия Турнава на брифинге после заседания Кабинета министров.По словам Турнава, такие меры вводятся в тех европейских странах, где процент вакцинированных граждан превышает 60-70%. Только в этом случае такие жесткие ограничения относительно безболезненны.Как отметила Турнава, она приветствует стремление бизнес-объектов стать "зеленой зоной".Грузинские специалисты бьют тревогу и отмечают, что в стране резко снизился показатель вакцинации.Суточный показатель прививок не превышает пяти тысяч, тогда как в августе и в начале сентября эта цифра достигала 20-25 тысяч. Цель правительства – до конца года иммунизировать 60% взрослого населения.По последним данным Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья, 17 октября вакцинировали от коронавируса только 2 260 человек. Полностью двумя дозами привиты 900 916 человек, что составляет лишь 31,5% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, правительство грузии, вакцинация от коронавируса, бизнес

Запретят ли невакцинированным ходить в рестораны в Грузии?

13:44 18.10.2021 (обновлено: 13:49 18.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТуристические услуги и сервис. Винный ресторан
Туристические услуги и сервис. Винный ресторан - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
К этому времени в Грузии двумя дозами вакцины привиты 900 916 человек, а это всего 31,5% взрослого населения страны
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Правительство Грузии пока не рассматривает введение ограничений на посещение ресторанов, гостиниц и других бизнес-объектов для невакцинированных, заявила глава Минэкономики Натия Турнава на брифинге после заседания Кабинета министров.
По словам Турнава, такие меры вводятся в тех европейских странах, где процент вакцинированных граждан превышает 60-70%. Только в этом случае такие жесткие ограничения относительно безболезненны.

"Мы пока не рассматриваем меры принуждения (к вакцинации). Но лично я приветствую такие инициативы отдельных бизнес-объектов", – сказала министр экономики.

Как отметила Турнава, она приветствует стремление бизнес-объектов стать "зеленой зоной".
Грузинские специалисты бьют тревогу и отмечают, что в стране резко снизился показатель вакцинации.
Суточный показатель прививок не превышает пяти тысяч, тогда как в августе и в начале сентября эта цифра достигала 20-25 тысяч. Цель правительства – до конца года иммунизировать 60% взрослого населения.
По последним данным Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья, 17 октября вакцинировали от коронавируса только 2 260 человек. Полностью двумя дозами привиты 900 916 человек, что составляет лишь 31,5% взрослого населения.
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