https://sputnik-georgia.ru/20211018/zapretyat-li-v-gruzii-khodit-v-restorany-nevaktsinirovannym-260641610.html

Запретят ли невакцинированным ходить в рестораны в Грузии?

Запретят ли невакцинированным ходить в рестораны в Грузии?

К этому времени в Грузии двумя дозами вакцины привиты 900 916 человек, а это всего 31,5% взрослого населения страны 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T13:44+0400

2021-10-18T13:44+0400

2021-10-18T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Правительство Грузии пока не рассматривает введение ограничений на посещение ресторанов, гостиниц и других бизнес-объектов для невакцинированных, заявила глава Минэкономики Натия Турнава на брифинге после заседания Кабинета министров.По словам Турнава, такие меры вводятся в тех европейских странах, где процент вакцинированных граждан превышает 60-70%. Только в этом случае такие жесткие ограничения относительно безболезненны.Как отметила Турнава, она приветствует стремление бизнес-объектов стать "зеленой зоной".Грузинские специалисты бьют тревогу и отмечают, что в стране резко снизился показатель вакцинации.Суточный показатель прививок не превышает пяти тысяч, тогда как в августе и в начале сентября эта цифра достигала 20-25 тысяч. Цель правительства – до конца года иммунизировать 60% взрослого населения.По последним данным Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья, 17 октября вакцинировали от коронавируса только 2 260 человек. Полностью двумя дозами привиты 900 916 человек, что составляет лишь 31,5% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, правительство грузии, вакцинация от коронавируса, бизнес