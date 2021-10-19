https://sputnik-georgia.ru/20211019/aviakatastrofa-v-ssha-samolet-razvalilsya-na-kuski-pri-vzlete-261310805.html

Авиакатастрофа в США: самолет развалился на куски при взлете

Авиакатастрофа в США: самолет развалился на куски при взлете

Только один человек из 21 пострадал при крушении самолета, который упал и рассыпался на куски в штате Техас 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T23:05+0400

2021-10-19T23:05+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Самолет McDonnell Douglas DC-9-87 не смог набрать высоту в конце взлетно-посадочной высоты, выехал за ограждение на пересеченную местность и разбился в аэропорту в районе города Брукшир, штат Техас, сообщает местный телеканал Click2Houston.На борту самолета находился 21 человек, но пострадал только один. Всех остальных пассажиров и членов экипажа удалось безопасно эвакуировать. Пострадавший был доставлен в больницу.Двухдвигательный реактивный ближнемагистральный самолет McDonnell Douglas DC-9-87 имеет 172 посадочных места.

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