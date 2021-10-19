https://sputnik-georgia.ru/20211019/chelsi---malm-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-261307384.html

"Челси" - "Мальмё": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Челси" - "Мальмё": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Челси" и "Мальмё" 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T20:02+0400

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На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА начинается пара спаренных матчей. "Зенит" дважды сыграет с лидером квартета "Н" - "Ювентусом", а лондонский "Челси" будет тестировать шведский "Мальмё". Скорее всего, после этих двух туров картина в этой группе окончательно прояснится."Челси" стартовал на групповом этапе с минимальной домашней победы (1:0) над "Зенитом", после чего с таким же счетом уступил в Турине "Ювентусу". Поражение от "старой синьоры" никак не сказалось на функциональном состоянии лондонского клуба. В чемпионате Англии подопечные Томаса Тухеля одержали две победы подряд – обыграли "Саутгемптон" (3:1) и "Брентфорд" (1:0). 19 набранных очков в восьми турах АПЛ позволяют "Челси" удерживать первое место в турнирной таблице.Что касается "Мальмё", то шведы великолепно прошли квалификацию ЛЧ, не проиграв ни одного из шести матчей (четыре победы и две ничьи). Однако на групповом этапе фортуна отвернулась от "небесно-голубых". Переполненный лазарет "Мальмё" привел к тому, что оба матча команда Йон-Даль Томассона проиграла в одни ворота. От "Ювентуса" шведы получили три пробоины (0:3), а от "Зенита" и того больше – 0:4.Честно говоря, даже не знаю, что должно помочь "Мальмё" в матчах против "Челси". Особенно в гостевом. На победу "аристократов" букмекеры предлагают смехотворный коэффициент 1,11 (против 23 у "Мальмё"). Фаворит в этой паре очевиден, поэтому рассматривать вариант с победой "Челси" даже не будем.Как мне кажется, "Мальмё" ничего не сможет противопоставить хозяевам в предстоящей игре. "Челси" полностью завладеет игровым и территориальным преимуществом, а гости лишь изредка будут подходить к штрафной площади лондонцев. Это значит, что и большого количества нарушений в этой встрече не предвидится, как и желтых карточек. Обе команды, в принципе, не грубые, поэтому рискну предположить, что в матче будет показано максимум три ЖК.Ставка: в матче будет меньше 3.5 желтых карточек за 2,1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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