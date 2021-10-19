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https://sputnik-georgia.ru/20211019/chislo-pogibshikh-v-rezultate-navodneniy-i-opolzney-v-shtate-kerala-prevysilo-30-chelovek-260685402.html
Число погибших в результате наводнений и оползней в штате Керала превысило 30 человек
Число погибших в результате наводнений и оползней в штате Керала превысило 30 человек
Спасательная операция проводилась в Куттикале в районе Коттаям и Коккаяре в районе Идукки. Смотрите в видео кадры ужасающих последствий разрушительной стихии 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T15:52+0400
2021-10-19T15:55+0400
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Число погибших в результате наводнений и оползней в штате Керала в Индии возросло по меньшей мере до 35 человек."Мы ищем еще два тела. Вчера мы оказали помощь в общей сложности шести пострадавшим", – сообщил один из спасателей Акил Назим.По его словам, команда спасателей продолжает поиски трехлетнего мальчика. Спасательные работы с участием представителей армии, полиции и пожарной службы начались утром 17 октября. Операция проводилась в Куттикале в районе Коттаям и Коккаяре в районе Идукки.В июле стало известно, что по меньшей мере 164 человека погибли в результате наводнений и оползней в Индии.
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Число погибших в результате наводнений и оползней в штате Керала возросло по меньшей мере до 35 человек
Число погибших в результате наводнений и оползней в штате Керала возросло по меньшей мере до 35 человек
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происшествия, в мире, видео, мультимедиа, индия, наводнение, видео

Число погибших в результате наводнений и оползней в штате Керала превысило 30 человек

15:52 19.10.2021 (обновлено: 15:55 19.10.2021)
51
© video: Ruptly
Спасательная операция проводилась в Куттикале в районе Коттаям и Коккаяре в районе Идукки. Смотрите в видео кадры ужасающих последствий разрушительной стихии
Число погибших в результате наводнений и оползней в штате Керала в Индии возросло по меньшей мере до 35 человек.
"Мы ищем еще два тела. Вчера мы оказали помощь в общей сложности шести пострадавшим", – сообщил один из спасателей Акил Назим.
По его словам, команда спасателей продолжает поиски трехлетнего мальчика. Спасательные работы с участием представителей армии, полиции и пожарной службы начались утром 17 октября. Операция проводилась в Куттикале в районе Коттаям и Коккаяре в районе Идукки.
В июле стало известно, что по меньшей мере 164 человека погибли в результате наводнений и оползней в Индии.
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