https://sputnik-georgia.ru/20211019/chislo-pogibshikh-v-rezultate-navodneniy-i-opolzney-v-shtate-kerala-prevysilo-30-chelovek-260685402.html

Число погибших в результате наводнений и оползней в штате Керала превысило 30 человек

Число погибших в результате наводнений и оползней в штате Керала превысило 30 человек

Спасательная операция проводилась в Куттикале в районе Коттаям и Коккаяре в районе Идукки. Смотрите в видео кадры ужасающих последствий разрушительной стихии 19.10.2021, Sputnik Грузия

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Число погибших в результате наводнений и оползней в штате Керала в Индии возросло по меньшей мере до 35 человек."Мы ищем еще два тела. Вчера мы оказали помощь в общей сложности шести пострадавшим", – сообщил один из спасателей Акил Назим.По его словам, команда спасателей продолжает поиски трехлетнего мальчика. Спасательные работы с участием представителей армии, полиции и пожарной службы начались утром 17 октября. Операция проводилась в Куттикале в районе Коттаям и Коккаяре в районе Идукки.В июле стало известно, что по меньшей мере 164 человека погибли в результате наводнений и оползней в Индии.

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Число погибших в результате наводнений и оползней в штате Керала возросло по меньшей мере до 35 человек Число погибших в результате наводнений и оползней в штате Керала возросло по меньшей мере до 35 человек 2021-10-19T15:52+0400 true PT1M29S

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происшествия, в мире, видео, мультимедиа, индия, наводнение, видео