https://sputnik-georgia.ru/20211019/chto-takoe-bitkoin-prostymi-slovami-zarabotok-na-kriptovalyute-2021-261098173.html

Что такое биткоин простыми словами: заработок на криптовалюте 2021

Что такое биткоин простыми словами: заработок на криптовалюте 2021

Все больше людей в мире начинают пользоваться цифровыми деньгами в повседневной жизни - с начала 2021 года интерес к криптовалютам значительно вырос 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T18:27+0400

2021-10-19T18:27+0400

2021-10-19T18:27+0400

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На сегодняшний день существует около семи тысяч криптовалют, но первой и самой популярной остается биткоин – по данным торгов, цена биткоина 19 октября поднялась до 62,2 тысячи долларов.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что такое биткоин простыми словами и как заработать на криптовалюте.Что такое биткоин простыми словамиБиткоин – цифровые деньги, эквивалент наличным бумажным, но только в интернет-сети - их можно обменять на биржах и обменных пунктах на другие платежные системы, оплатить в интернет-магазинах товары и услуги и так далее.Появился биткоин в 2009-м и уже через год стал активно работать в качестве платежного средства.Биткоин простыми словами – это виртуальные деньги, которые, без посредников, идут напрямую от продавца к покупателю, а сами пользователи обслуживают эту систему.Полностью прозрачная платежная система позволяет увидеть всю информацию по переводам, которые совершают с любого онлайн-кошелька, при этом она полностью анонимная, так как имени и фамилии владельца кошелька никто не узнает.При этом пользователь может создать столько кошельков без привязи к адресу или имени, сколько пожелает.Биткоин, который базируется на технологии блокчейн, занимает первое место среди криптовалют по капитализации. Это децентрализованная база данных, защищенная от кибератак и от физического уничтожения, в отличие от традиционных баз.Соответственно, невозможно подменить и подкорректировать переводы, которые хранятся у самих пользователей в открытом виде.Заработок на криптовалюте 2021Зарабатывать на криптовалютах сегодня может практически каждый - заработок может быть эффективным, если знать, как правильно разработать схему и воплотить ее в жизнь.Специалисты советуют выбрать вначале способ заработка - с вложениями или без них. При этом предупреждают, что без вложений заработать просто не получится.Затем пользователю нужно выбрать криптовалюту, на которой планирует зарабатывать - необходимо изучить информацию об этой валюте и подписаться на официальные ресурсы разработчиков.Выбрав криптовалюту, нужно создать криптовалютный кошелек, чтобы позаботиться о безопасности.Если пользователь выбрал заработок без вложений – он должен зарегистрироваться на сайте биткоин кранов - это сайт, получающий доход от показа рекламы всем, кто на него зайдет, и выполнить все условия. Если он готов вложить средства, необходимо купить криптовалюту и оборудование для майнинга.Зарабатывать на криптовалюте лучше всего без суеты и спешки с помощью официальных источников и постоянно совершенствовать навыки.На официальных интернет-ресурсах можно увидеть больше полезной и актуальной информации. Кроме того, необходимо регулярно проверять новости и советоваться с теми, кто имеет опыт. Это поможет смекнуть, как усовершенствовать имеющиеся навыки. Результат заработка зависит напрямую от этого.Материал подготовлен на основе открытых источников

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