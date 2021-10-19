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Двойное убийство в Кахети – сосед расправился с супружеской парой
Двойное убийство в Кахети – сосед расправился с супружеской парой
Подозреваемому в убийстве 70 лет, за содеянное ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T14:26+0400
2021-10-19T14:26+0400
новости
грузия
убийство
кахети
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Два человека убиты в селе Гурджаани в Кахети – сосед стрелял в мужа и жену, информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.По данным ведомства, женщина скончалась на месте, а мужчина при транспортировке в больницу.Подозреваемый в убийстве уже задержан. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельства двух или более лиц".Преступление предусматривает от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.Следствие установило, что 70-летний обвиняемый нанес смертельные ранения своему двоюродному брату и его жене, с которыми был в конфликте. В качестве доказательства полиция изъяла орудие преступления – гладкоствольное охотничье ружье.По информации СМИ, конфликт между соседями, которые приходились друг другу родственниками, возник из-за земельного участка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Двойное убийство в Кахети – сосед расправился с супружеской парой

14:26 19.10.2021
58
© Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подозреваемому в убийстве 70 лет, за содеянное ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Два человека убиты в селе Гурджаани в Кахети – сосед стрелял в мужа и жену, информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.
По данным ведомства, женщина скончалась на месте, а мужчина при транспортировке в больницу.
Подозреваемый в убийстве уже задержан. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельства двух или более лиц".
Преступление предусматривает от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.
Следствие установило, что 70-летний обвиняемый нанес смертельные ранения своему двоюродному брату и его жене, с которыми был в конфликте. В качестве доказательства полиция изъяла орудие преступления – гладкоствольное охотничье ружье.
По информации СМИ, конфликт между соседями, которые приходились друг другу родственниками, возник из-за земельного участка.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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