https://sputnik-georgia.ru/20211019/dvoynoe-ubiystvo-v-kakheti--sosed-raspravilsya-s-supruzheskoy-paroy-260682394.html

Двойное убийство в Кахети – сосед расправился с супружеской парой

Двойное убийство в Кахети – сосед расправился с супружеской парой

Подозреваемому в убийстве 70 лет, за содеянное ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T14:26+0400

2021-10-19T14:26+0400

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кахети

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Два человека убиты в селе Гурджаани в Кахети – сосед стрелял в мужа и жену, информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.По данным ведомства, женщина скончалась на месте, а мужчина при транспортировке в больницу.Подозреваемый в убийстве уже задержан. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельства двух или более лиц".Преступление предусматривает от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.Следствие установило, что 70-летний обвиняемый нанес смертельные ранения своему двоюродному брату и его жене, с которыми был в конфликте. В качестве доказательства полиция изъяла орудие преступления – гладкоствольное охотничье ружье.По информации СМИ, конфликт между соседями, которые приходились друг другу родственниками, возник из-за земельного участка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, убийство, кахети