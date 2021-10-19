https://sputnik-georgia.ru/20211019/goroskop-na-segodnya-20-oktyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-260649584.html

Гороскоп на сегодня 20 октября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 20 октября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на среду, 20 октября, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках

2021-10-19T09:52+0400

2021-10-19T09:52+0400

2021-10-19T09:52+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 20 октября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 20 октября нужно проявить деловую хватку и напористость – это поможет им продвинуться по карьерной лестнице. Знаку зодиака гороскоп рекомендует больше внимания и времени уделять родным, в противном случае они обвинят его в бездушии и черствости. Звезды советуют Овнам записаться в спортзал или прогуливаться на свежем воздухе, чтобы поддержать форму. Знаку зодиака фортуна сегодня благоволит – они встретят свою любовь.У Тельцов 20 октября появится шанс заключить выгодный контракт, но общение с деловыми партнерами сегодня будет даваться тяжело – возможно непонимание и разочарование. Гороскоп рекомендует Тельцам проявить сегодня больше выдержки и самообладания, чтобы не доводить до разрыва отношений. Конфликты ждут знак зодиака и на личном фронте. Одиноких Тельцов ждет сегодня множество интересных знакомств.Близнецам 20 октября придется решать проблемы, поэтому гороскоп рекомендует им контролировать эмоции и проявить осторожность даже в мелочах. Близнецам лучше спокойно переждать неблагоприятный период и внимательнее прислушиваться к советам друзей и близких. Энергетический фон Близнецов сегодня понижен. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не переутомляться, иначе восстановить силы будет трудно.Гороскоп советует Раку перенести крупные покупки на другой день – приобретенная сегодня вещь может оказаться некачественной. Знаку зодиака следует избегать сегодня общения с въедливыми людьми, способными докапываться буквально до каждой мелочи. У семейных Раков отношения гармоничны – благоприятно сегодня отправиться с детьми на прогулку. Одиноких представителей знака зодиака сегодня ждет встреча с будущей второй половинкой.Львам 20 октября звезды сулят спокойный рабочий день. У знака зодиака сегодня есть шанс обзавестись нужными знакомствами, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице или сменить работу на более доходную. Жизненный потенциал Львов сегодня повышается. Возрастают творческие способности и интуиция, но снять напряжение знаку зодиака поможет посещение сауны или бассейна. Одинокие встретят сегодня своего избранника.Дев 20 октября космос призывает к любому делу подходить серьезно и без спешки, так как желание быстрого успеха и признания угрожает нервным срывом. Шопинг знаку зодиака сегодня противопоказан – они могут впустую потратить много денег. Гороскоп рекомендует Девам общаться сегодня с приятными людьми и заряжаться позитивной энергией. Знаку зодиака нужно уделить сегодня внимание своему здоровью и поддержать свой организм полезными витаминами.Рациональность и прагматичность Весов будут способствовать получению солидного денежного дохода. Чтобы избежать конфликтов знаку зодиака желательно обуздать бурные эмоции и проявить больше самообладания и выдержки. Благоприятно сегодня для общения с родными и друзьями. Гороскоп не советует Весам откровенничать с малознакомыми людьми – лучше на какое-то время уединиться и разобраться в своих чувствах.Скорпионов ожидает карьерный рост, но надеяться на крупные доходы сегодня пока не приходится. Возможен конфликт с партнером. Гороскоп советует 20 октября сохранить хладнокровие и продумать план выхода из затруднительной ситуации. После напряженного дня знаку зодиака нужно как следует отдохнуть – пройтись на свежем воздухе и принять горячую ванну. Одиноким нужно взять паузу и разобраться в своих чувствах.Благоприятно 20 октября для заключения сделок, однако гороскоп рекомендует прежде чем подписывать договор внимательно его изучить. Семейным Стрельцам вечер лучше провести в кругу семьи, а одиноких представителей знака зодиака ждет романтическая встреча. По гороскопу Стрельцам сегодня лучше полностью исключить из своего рациона мучную пищу, чтобы не прибавить парочку лишних килограммов.Козерогам космос обещает 20 октября крутые изменения в жизни. Гороскоп не рекомендует знаку зодиака отказывать сегодня в помощи тем, кто когда-то помог им построить карьеру. Семейным Козерогам нужно держать эмоции под контролем и больше внимания уделять второй половинке. Гороскоп рекомендует Козерогам снизить интенсивность нагрузок и больше времени посвящать отдыху, ибо организм не железный.К Водолеям фортуна 20 октября благосклонна – у них сегодня все получится. Возможно знаку зодиака сегодня предложат подработку, которая поможет значительно повысить доходы. Благоприятно сегодня для улучшения физической формы. Представителям знака зодиака, которые хотят стать стройнее, звезды советуют записаться в фитнес-центр, а для начала подойдет утренняя зарядка и вечерние прогулки на свежем воздухе.Гороскоп предостерегает Рыб от опрометчивых поступков, чтобы не оказаться в трудном положении. Благоприятно сегодня для посещения новых мест и знакомств. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака сменить обстановку и отдохнуть. Отношения Рыб с партнером может испортить придирчивость знака зодиака. Желательно, чтобы они пересмотрели свое отношение, если хотят и дальше развивать отношения.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп