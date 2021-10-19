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https://sputnik-georgia.ru/20211019/kak-udalit-lichnoe-foto-iz-chuzhikh-sotssetey-otvet-spetsialista-260670798.html
Как удалить личное фото из чужих соцсетей? Ответ специалиста
Как удалить личное фото из чужих соцсетей? Ответ специалиста
Иногда наши фотографии без нашего ведома появляются в чужих социальных сетях. Что в этих случаях делать, рассказывает эксперт 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T10:12+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Есть три случая, когда публикация личной фотографии человека в чужих соцсетях без его на то согласия считается правомерной, рассказала агентству "Прайм" младший аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина.Осторожно мошенники! В Грузии задержана группа лиц, обвиняемых в киберпреступлении &gt;&gt;&gt;Речь идет о ситуациях, когда фотографии используются в государственных, общественных или иных публичных интересах; съемка проводилась в общественном месте или на публичном мероприятии; когда человек позировал за плату, отмечает эксперт, добавляя, что согласно российскому законодательству, публикация и дальнейшее использование фото гражданина возможно только с согласия этого гражданина.Например, чтобы удалить личный снимок из чужих соцсетей, собеседница агентства рекомендует обратиться непосредственно к тому, кто опубликовал изображение, с требованием удалить контент и предупреждением об ответственности и последствиях в случае отказа. Также можно обратиться в службу поддержки соцсети, в которой опубликован фотокадр. Если и она не отреагировала на требование, то необходимо добиваться удаления фото через суд.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, соцсети

Как удалить личное фото из чужих соцсетей? Ответ специалиста

10:12 19.10.2021 (обновлено: 10:28 19.10.2021)
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© Pixabay / StartupStockPhotosЧеловек работает за ноутбуком в интернете - руки на клавиатуре
Человек работает за ноутбуком в интернете - руки на клавиатуре - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© Pixabay / StartupStockPhotos
Иногда наши фотографии без нашего ведома появляются в чужих социальных сетях. Что в этих случаях делать, рассказывает эксперт
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Есть три случая, когда публикация личной фотографии человека в чужих соцсетях без его на то согласия считается правомерной, рассказала агентству "Прайм" младший аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина.
Осторожно мошенники! В Грузии задержана группа лиц, обвиняемых в киберпреступлении >>>
Речь идет о ситуациях, когда фотографии используются в государственных, общественных или иных публичных интересах; съемка проводилась в общественном месте или на публичном мероприятии; когда человек позировал за плату, отмечает эксперт, добавляя, что согласно российскому законодательству, публикация и дальнейшее использование фото гражданина возможно только с согласия этого гражданина.

"Если фотография получена и используется в Интернете с нарушением указанных условий, человек, изображенный на ней, имеет полное право требовать ее удаления и прекращения ее дальнейшего распространения", – объясняет Волгина. По ее словам, человек, чьи права нарушает публикация фото без его согласия, имеет право потребовать компенсацию морального вреда.

Например, чтобы удалить личный снимок из чужих соцсетей, собеседница агентства рекомендует обратиться непосредственно к тому, кто опубликовал изображение, с требованием удалить контент и предупреждением об ответственности и последствиях в случае отказа. Также можно обратиться в службу поддержки соцсети, в которой опубликован фотокадр. Если и она не отреагировала на требование, то необходимо добиваться удаления фото через суд.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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