https://sputnik-georgia.ru/20211019/kak-udalit-lichnoe-foto-iz-chuzhikh-sotssetey-otvet-spetsialista-260670798.html

Как удалить личное фото из чужих соцсетей? Ответ специалиста

Как удалить личное фото из чужих соцсетей? Ответ специалиста

Иногда наши фотографии без нашего ведома появляются в чужих социальных сетях. Что в этих случаях делать, рассказывает эксперт 19.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Есть три случая, когда публикация личной фотографии человека в чужих соцсетях без его на то согласия считается правомерной, рассказала агентству "Прайм" младший аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина.Осторожно мошенники! В Грузии задержана группа лиц, обвиняемых в киберпреступлении >>>Речь идет о ситуациях, когда фотографии используются в государственных, общественных или иных публичных интересах; съемка проводилась в общественном месте или на публичном мероприятии; когда человек позировал за плату, отмечает эксперт, добавляя, что согласно российскому законодательству, публикация и дальнейшее использование фото гражданина возможно только с согласия этого гражданина.Например, чтобы удалить личный снимок из чужих соцсетей, собеседница агентства рекомендует обратиться непосредственно к тому, кто опубликовал изображение, с требованием удалить контент и предупреждением об ответственности и последствиях в случае отказа. Также можно обратиться в службу поддержки соцсети, в которой опубликован фотокадр. Если и она не отреагировала на требование, то необходимо добиваться удаления фото через суд.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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