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Какой сегодня церковный праздник: 19 октября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 19 октября 2021
По православному церковному календарю 19 октября отмечают день памяти cвятого Фомы и именины Ивана, Никанора и Макара 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T01:00+0400
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Апостол ФомаПо церковному календарю 19 октября поминают cвятого Фому – апостола из числа 12 учеников Христа.Родился будущий апостол в галилейском городе Пансады. Он занимался рыболовством, но услышав проповедь Иисуса, оставил все и последовал за Спасителем, став одним из Его 12 учеников.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания &gt;&gt;&gt;По Священному Писанию, рассудительный Фома, не поверив рассказам других учеников о Воскресении Спасителя, сказал им, что если не увидит на Его руках ран от гвоздей, не вложит пальцы в эти раны и руки в Его ребра, не поверит.После Христова Вознесения Фоме по жребию выпало проповедовать в Индии. Иоанн Златоуст говорит об апостоле так, что некогда слабее в вере других учеников, по благодати Божьей, он сделался мужественнее и неутомимее всех, проповедуя обошел почти всю землю, не боясь возвещать диким народам Слово Божье.По церковному преданию, cвятой основал христианские Церкви в Индии, Месопотамии, Палестине, Парфии и Эфиопии. Проповедь Слова Божьего в Индии апостол запечатлел мученической смертью.Ученика Спасителя, за обращение ко Христу супруги и сына правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) заключили в темницу и подвергли пыткам. А затем пронзили пятью копьями.Части мощей апостола Фомы хранятся в Индии, Венгрии и на Афоне.ИмениныПо церковному календарю 19 октября именины отмечают Иван, Никанор, Макар и Фома.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 19 октября 2021

01:00 19.10.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliСобор Сиони в центре грузинской столицы
Собор Сиони в центре грузинской столицы - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
По православному церковному календарю 19 октября отмечают день памяти cвятого Фомы и именины Ивана, Никанора и Макара
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Апостол Фома

По церковному календарю 19 октября поминают cвятого Фому – апостола из числа 12 учеников Христа.
Родился будущий апостол в галилейском городе Пансады. Он занимался рыболовством, но услышав проповедь Иисуса, оставил все и последовал за Спасителем, став одним из Его 12 учеников.
Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>
По Священному Писанию, рассудительный Фома, не поверив рассказам других учеников о Воскресении Спасителя, сказал им, что если не увидит на Его руках ран от гвоздей, не вложит пальцы в эти раны и руки в Его ребра, не поверит.
После Христова Вознесения Фоме по жребию выпало проповедовать в Индии. Иоанн Златоуст говорит об апостоле так, что некогда слабее в вере других учеников, по благодати Божьей, он сделался мужественнее и неутомимее всех, проповедуя обошел почти всю землю, не боясь возвещать диким народам Слово Божье.
© Sputnik / STRINGERРелигия и православие. Верующие в церкви зажигают свечи
Религия и православие. Верующие в церкви зажигают свечи - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
Религия и православие. Верующие в церкви зажигают свечи
© Sputnik / STRINGER
По церковному преданию, cвятой основал христианские Церкви в Индии, Месопотамии, Палестине, Парфии и Эфиопии. Проповедь Слова Божьего в Индии апостол запечатлел мученической смертью.
Ученика Спасителя, за обращение ко Христу супруги и сына правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) заключили в темницу и подвергли пыткам. А затем пронзили пятью копьями.
Части мощей апостола Фомы хранятся в Индии, Венгрии и на Афоне.

Именины

По церковному календарю 19 октября именины отмечают Иван, Никанор, Макар и Фома.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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