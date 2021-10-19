https://sputnik-georgia.ru/20211019/kogda-gruziya-nachnet-iskat-novykh-investorov-dlya-proekta-porta-v-anakliya-261308747.html

Когда Грузия начнет искать новых инвесторов для проекта порта в Анаклия

Когда Грузия начнет искать новых инвесторов для проекта порта в Анаклия

Проект и инвестиционное предложение обновила известная в области морской и портовой инфраструктуры компания MTBS 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T21:12+0400

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анаклия

инвестиции

натия турнава

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ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Правительство Грузии продолжает работу над обновленным инвестиционным тендерным пакетом строительства первого глубоководного порта Анаклия на западе страны и планирует объявить международный отбор инвесторов в 2022 году, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", который должен был построить первый глубоководный порт, так как инвестор так и не смог выполнить финансовые обязательства. Более того, уже летом того же года Консорциум вместе с одним из иностранных инвесторов проекта Бобом Мейером внесли иски против правительства Грузии в независимые арбитражные суды. Они требуют возместить финансовые убытки, которые, по их словам, превышают 1 миллиард долларов, и восстановить расторгнутое соглашение."Мы хотим объявить международный отбор инвесторов в следующем году. Мы по-прежнему желаем, чтобы европейские или американские инвесторы участвовали в этом проекте, хотя посмотрим", - заявила Турнава журналистам.По ее словам, несколько месяцев назад правительство пригласило международных консультантов. Проект и инвестиционное предложение обновила известная в области морской и портовой инфраструктуры компания MTBS.Как отметила министр, структура проекта немного видоизменена и он может оказаться более привлекательным для инвесторов.Грузия наймет консультантов для проведения тендера по порту Анаклия >>"Государство не должно выступать в нем гарантом. Проект довольно привлекательный, какова структура, поговорим позже. Государство по-прежнему будет довольно представительным в проекте", - сказала Турнава.Глава Минэкономики еще раз напомнила и об ущербе, нанесенном проекту прошлым инвестором, в том числе из-за начала арбитражного спора. Тем не менее, по словам Турнава, в этом есть и положительная сторона – правительство сможет найти более надежного инвестора.Проект векаРешение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порты не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.Проект порта Анаклия снова в тренде: власти Грузии работают над новым тендером >>Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства."Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, анаклия, инвестиции, натия турнава