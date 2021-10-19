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Коронавирус в Грузии - начало пятой волны

Коронавирус в Грузии - начало пятой волны

В середине октября 2021 года грузинские эпидемиологи заявили о начале пятой волны коронавируса в Грузии 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T20:54+0400

2021-10-19T20:54+0400

2021-10-19T20:54+0400

пятая волна

грузия

инфографика

коронавирус covid-19

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Всего месяц назад специалисты заявляли, что эпидситуация в стране постепенно начинает стабилизироваться, количество зафиксированных новых случае заражения COVID-19 сокращалось. В середине сентября после месячного перерыва было восстановлено движение общественного транспорта, с начала октября восстановился учебно-воспитательный процесс в школах и детских садах, были смягчены ковид-ограничения для ресторанов.Между тем, заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния 18 октября заявила, что в Грузии налицо все признаки пятой волны коронавируса – клиники переполнены ковид-пациентами. Согласно последним данным, показатель инфицирования в Грузии составляет 9,77%, увеличилось и количество смертей. Вместе с тем резко сократились темпы вакцинации. По словам руководителя Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, из инфицированных коронавирусом пациентов, попадающих в клиники, 95% не вакцинированы.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как менялась эпидемиологическая ситуация в стране с начала августа по сегодняшний день.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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