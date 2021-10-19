https://sputnik-georgia.ru/20211019/mezhdunarodnyy-den-baleta-top-5-voskhodyaschikh-zvezd-gruzinskoy-shkoly-260584229.html

Международный день балета: топ-5 восходящих звезд грузинской школы

Международный день балета: топ-5 восходящих звезд грузинской школы

Грузия оставила в истории мирового балета свое гениальное слово: два великих грузина - Джордж Баланчин и Вахтанг Чабукиани - без преувеличения, осуществили... 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T12:39+0400

2021-10-19T12:39+0400

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В Международный день балета, который отмечается 19 октября, Sputnik Грузия решил написать о молодом поколении грузинской балетной школы - о восходящих звездах, которые строят карьеру на балетных сценах ведущих театров мира.Ана ТуразашвилиАна Туразашвили - невероятно яркая и перспекивная артистка балета из Грузии. Солистка Государственного академического Большого театра России, Ана родилась в Тбилиси. В 1999-2004 годах училась в Тбилисском хореографическом училище имени Вахтанга Чабукиани, а после отправилась покорять Москву.История успеха: как грузинка Туразашвили покорила Большой театр в Москве >>>В 2004-2007 годах Туразашвили училась в Московской государственной академии хореографии. А по окончании МГАХ была принята в балетную труппу Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили. С 2009-го Ана Туразашвили танцует в составе балетной труппы Большого театра, репетируя под руководством Марины Кондратьевой."Большой театр - это такой большой организм, огромная машина, - рассказывает балерина. - Когда смотришь спектакль, даже из-за кулис, понимаешь, сколько людей в этом участвуют за сценой, на сцене. И ты ощущаешь себя частью этого. Это поистине масштабное ощущение".Вскоре к грузинке пришел мировой успех. В январе 2015 года журнал "Dance Magazine" включил Ану в список "25, которых надо увидеть" — рекомендацию молодых артистов, на которых следует обратить внимание в наступившем году. В октябре 2016 года этот же журнал назвал ее "Танцовщицей месяца".О своем кумире Джордже Баланчине Ана Туразашвили говорит так: "Баланчин был гипер-талантливым человеком. Я бы хотела создать хотя бы четверть того, что он сделал. Я считаю, что это один из самых ярких представителей балета. У него есть свой стиль. Когда ты на него смотришь, понимаешь - это Баланчин. Меня иногда спрашивают, что ты чувствуешь, когда танцуешь разную хореографию? Так вот когда ты танцуешь Баланчина, это очень приятно. Да, это тяжело, ты всю душу вкладываешь, но это очень приятно. У меня всегда такое ощущение, что я визуально вижу музыку в его хореографии".Майя МахателиМайя Махатели - еще одна гордость балетного искусства Грузии. Майя Махатели родилась в Тбилиси, в балетной семье Николоза Махатели и Марины Лоладзе. Ее дед был известным в Грузии исполнителем народных танцев. Девочка обучалась балету в Тбилисском хореографическом институте им. В. Чабукиани у педагога Ларисы Чкиквишвили. В 15 лет Махатели переехала в США, где продолжала заниматься танцем с отцом. В 2002 в Колорадо училась у Германа Замуэля и Валентины Мухановой. В том же году Майя была принята в Балет Колорадо, а в 2006 году перешла в солистки Королевского балета Бирмингема. С 2007 года Майя Махатели работает в Национальном балете Нидерландов, а с 2010 года находится в статусе прима-балерины, исполняя ведущие партии в спектаклях классического и современного репертуара. В репертуаре Майи Махатели - Принцесса Аврора ("Спящая красавица"), Золушка ("Золушка"), Жизель ("Жизель"), Джульетта ("Ромео и Джульетта"). Майя танцевала в балетах Ханса ван Манена, Джона Ноймайера, Уэйна Макгрегора, Теда Брандсена, Юрия Григоровича, Руди Ван Данцига, Кристофера Уилдона, Алексея Ратманского. Майя Махатели неоднократно принимала участие в Международных балетных гала-концертах, является лауреатом и призером множества премий и наград. Как приглашенная артистка выступает с различными компаниями на крупных мировых балетных фестивалях по всему миру.В ноябре 2020 года грузинскую балерину назвали лучшей танцовщицей года по версии международного журнала Dance Europe, издаваемого с 1995 года в Лондоне. Вместе с грузинкой за звание лучшего боролись российские танцоры из Большого Театра – Мария Александрова и Владислав Лантратов.Нелли КобахидзеНелли Кохидзе - тоже солистка Большого театра. Родилась Нелли столице Грузии. В 1992-1995 училась в Тбилисском хореографическом училище (класс С. Тварелишвили), затем в Московской государственной академии хореографии. В 2001 окончила Московскую государственную академию хореографии (класс Ирины Сыровой) и была принята в балетную труппу Большого театра. Начала работать в балетной труппе Большого театра под руководством Марины Кондратьевой.Нелли Кобахидзе исполняла партии Подруги Лизы в "Тщетной предосторожности", Подруги Жизели в балете "Жизель", Виллисы в балете "Жизель", Лебедя в "Лебедином озере", Фрейлины, Феи нежности в "Спящей красавице", Паутинки в "Сне в летнюю ночь", Венгерской невесты в "Лебедином озере", Лизы в "Пиковой даме", Маньки Фарт в балете "Болт", Повелительницы дриад в "Дон Кихоте" и другие. О своем соотечественнике и звезде балета Джордже Баланчине Нелли с гордостью говорит: "Грузин и гений. Было бы хорошо, если бы у нас чуть больше Баланчина было. Он — мегамузыкальный. Когда ты танцуешь его хореографию, ты просто сливаешься с музыкой. Каждое движение ощущается на уровне шестого чувства".Нелли не раз признавалась, что балет для нее не спорт, а религия. Попадаешь в этот мир и это на всю жизнь, говорит артистка.Саломе ЛеверашвилиГрузинская балерина Саломе Леверашвили - солистка Нидерландского национального балета. Нидерландский национальный балет (во всем мире эту труппу знают как Dutch National или Het) - один из самых интересных и востребованных хореографических коллективов ХХ века. Он был создан в 1961 году в результате слияния балета Нидерландов и балета Амстердама. Саломе родилась в 1997 году в Тбилиси. В 2016 году окончила столичное государственное хореографическое училище им. В. Чабукиани и в том же году присоединилась к молодежной труппе Нидерландского национального театра оперы и балета.В 2016 году она стала призером Международного хореографического конкурса "Рижская весна 2016". Танцовщица получила золотую медаль, Гран-при и первое место в категории вариаций. Балерина исполнила вариацию Эсмеральды из балета Ц. Пуни "Эсмеральда".В марте 2021 года Саломе Леверашвили была переведена из младшей труппы Нидерландского национального балета в солисты после успешного выступления в двух современных постановках амстердамской труппы – в постановке Sarcasmen выдающегося хореографа Ханса ван Манена (Hans van Manen), а также в "Эхо завтрашнего дня" Вубкье Куиндерма (Wubkje Kuindersma). Мариам УгрехелидзеУроженка Тбилиси Мариам Угрехелидзе - выпускница Академии русского балета им. А. Я. Вагановой (класс Марины Васильевой). С 2009 года состоит в балетной труппе Михайловского театра. Мариам исполняет сольные, кордебалетные и характерные партии в балетах "Жизель, или Вилисы", "Лебединое озеро", "Баядерка", "Дон Кихот", "Корсар", "Лауренсия", "Пламя Парижа", "Чиполлино", "Спящая красавица", Nunc Dimittis и в опере "Русалка". Также исполняла восточный танец в "Щелкунчике" (хореограф Н. Боярчикова)."Бывают же солистки, танцующие с явным удовольствием", - как-то написали про Мариам Угрехелидзе российские СМИ. И это абсолютная правда. С балетом у Мариам, впрочем, как и у всех ее коллег из нашей топ-5, взаимная и страстная любовь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, обзоры, искусство, балет