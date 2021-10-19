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Наблюдать за погодой в Грузии будут 89 новых гидрометеостанций
Наблюдать за погодой в Грузии будут 89 новых гидрометеостанций
Станции будут установлены на специально отобранных локациях на всей территории страны до конца 2023 года 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T13:09+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды Грузии приобрело 89 современных гидрометеорологических станций стандартов при финансовой поддержке "Зеленого климатического фонда" (Green Climate Fund) и Программы развития ООН (ПРООН), сообщает пресс-служба ведомства.Как говорится в сообщении ведомства, стоимость нового оборудования составляет 4 296 873 лари (1,5 млн долларов США).Штормы, лесные пожары и наводнения: ученые предупредили о резком ухудшении климата&gt;&gt;Новые станции обеспечат непрерывное измерение метеорологических параметров, атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, осадков, скорости и направления ветра. Обновляемые данные будут поступать в онлайн-режиме.По информации ведомства, гидрометеорологические станции будут установлены на специально отобранных локациях на всей территории страны до конца 2023 года.В ведомстве также отмечают, что в этом году завершается строительство калибрационной лаборатории, которая обеспечит бесперебойную работу новых современных станций.Зеленый климатический фонд (GCF) оказывает финансовую помощь развивающимся странам в адаптации и смягчении последствий климатических изменений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, погода

Наблюдать за погодой в Грузии будут 89 новых гидрометеостанций

13:09 19.10.2021
186
© Facebook / LEPL National Environment AgencyГрузия закупила новые гидрометеостанции
Грузия закупила новые гидрометеостанции - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© Facebook / LEPL National Environment Agency
Станции будут установлены на специально отобранных локациях на всей территории страны до конца 2023 года
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды Грузии приобрело 89 современных гидрометеорологических станций стандартов при финансовой поддержке "Зеленого климатического фонда" (Green Climate Fund) и Программы развития ООН (ПРООН), сообщает пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении ведомства, стоимость нового оборудования составляет 4 296 873 лари (1,5 млн долларов США).
Штормы, лесные пожары и наводнения: ученые предупредили о резком ухудшении климата>>
Новые станции обеспечат непрерывное измерение метеорологических параметров, атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, осадков, скорости и направления ветра. Обновляемые данные будут поступать в онлайн-режиме.
По информации ведомства, гидрометеорологические станции будут установлены на специально отобранных локациях на всей территории страны до конца 2023 года.
В ведомстве также отмечают, что в этом году завершается строительство калибрационной лаборатории, которая обеспечит бесперебойную работу новых современных станций.
Зеленый климатический фонд (GCF) оказывает финансовую помощь развивающимся странам в адаптации и смягчении последствий климатических изменений.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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