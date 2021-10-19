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Пашинян выступил за интеграцию экономик Армении и России
Пашинян выступил за интеграцию экономик Армении и России
Сотрудничество двух стран должно основываться на свободном движении товаров, услуг, рабочей силы и капитала, отметил Пашинян 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T17:23+0400
2021-10-19T17:23+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Сближение и взаимная интеграция экономик Армении и России является приоритетом для Еревана, говорится в послании армянского премьера Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.Послание Пашиняна зачитал вице-премьер Мгер Григорян на открытии пленарного заседания Восьмого армяно-российского межрегионального форума.Вместе с тем, премьер Армении отметил, что Россия не только играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе, но и занимает ключевое место в экономике Армении."Россия - основный торговый партнер Армении. В 2019 году наша двусторонняя торговля превысила порог в два миллиарда долларов, а в текущем году уже зафиксирован двузначный рост торгового оборота", - отмечается в послании Пашиняна.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, россия, новости, в мире, армения
Пашинян выступил за интеграцию экономик Армении и России
Сотрудничество двух стран должно основываться на свободном движении товаров, услуг, рабочей силы и капитала, отметил Пашинян
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik.
Сближение и взаимная интеграция экономик Армении и России является приоритетом для Еревана, говорится в послании армянского премьера Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения
.
Послание Пашиняна зачитал вице-премьер Мгер Григорян на открытии пленарного заседания Восьмого армяно-российского межрегионального форума.
"Мы считаем важным дальнейшее сближение и взаимную интеграцию наших экономик, которая должна основываться на свободном движении товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Евразийский экономический союз, в свою очередь, служит этой стратегической цели, и мы заинтересованы в укреплении этой структуры и совершенствовании ее институтов", - отмечается в послании.
Вместе с тем, премьер Армении отметил, что Россия не только играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе, но и занимает ключевое место в экономике Армении.
"Россия - основный торговый партнер Армении. В 2019 году наша двусторонняя торговля превысила порог в два миллиарда долларов, а в текущем году уже зафиксирован двузначный рост торгового оборота", - отмечается в послании Пашиняна.
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