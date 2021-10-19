https://sputnik-georgia.ru/20211019/pashinyan-vystupil-za-integratsiyu--ekonomik-armenii-i-rossii-260990811.html

Пашинян выступил за интеграцию экономик Армении и России

Пашинян выступил за интеграцию экономик Армении и России

Сотрудничество двух стран должно основываться на свободном движении товаров, услуг, рабочей силы и капитала, отметил Пашинян 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T17:23+0400

2021-10-19T17:23+0400

2021-10-19T17:23+0400

политика

россия

новости

в мире

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0d/252580468_0:276:2967:1945_1920x0_80_0_0_c758066d8d2155e0259703bcd61b197b.jpg

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Сближение и взаимная интеграция экономик Армении и России является приоритетом для Еревана, говорится в послании армянского премьера Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.Послание Пашиняна зачитал вице-премьер Мгер Григорян на открытии пленарного заседания Восьмого армяно-российского межрегионального форума.Вместе с тем, премьер Армении отметил, что Россия не только играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе, но и занимает ключевое место в экономике Армении."Россия - основный торговый партнер Армении. В 2019 году наша двусторонняя торговля превысила порог в два миллиарда долларов, а в текущем году уже зафиксирован двузначный рост торгового оборота", - отмечается в послании Пашиняна.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, россия, новости, в мире, армения