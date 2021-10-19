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https://sputnik-georgia.ru/20211019/saakashvili-ponadobitsya-gospitalizatsiya-cherez-tri-chetyre-dnya-schitaet-advokat--261234531.html
Саакашвили понадобится госпитализация через три-четыре дня, считает адвокат
Саакашвили понадобится госпитализация через три-четыре дня, считает адвокат
Саакашвили обследует консилиум врачей по поручению Минздрава Грузии 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T17:47+0400
2021-10-19T17:52+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, голодающему в тюрьме уже 19-й день, через три-четыре дня понадобится госпитализация, считает его адвокат Ника Гварамия.Сейчас Саакашвили обследует консилиум врачей по поручению Минздрава Грузии. После их визита станет известно, будут ли госпитализировать экс-президента или нет.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес – сфальсифицированными.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили понадобится госпитализация через три-четыре дня, считает адвокат

17:47 19.10.2021 (обновлено: 17:52 19.10.2021)
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© video: Sputnik / Vladimir Umikashvili"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Свободу Саакашвили - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© video: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Саакашвили обследует консилиум врачей по поручению Минздрава Грузии
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, голодающему в тюрьме уже 19-й день, через три-четыре дня понадобится госпитализация, считает его адвокат Ника Гварамия.
Сейчас Саакашвили обследует консилиум врачей по поручению Минздрава Грузии. После их визита станет известно, будут ли госпитализировать экс-президента или нет.
"Его состояние здоровья значительно ухудшилось, при этом он морально тверд и оптимистичен. Думаю, что госпитализация станет необходима через несколько дней, через три-четыре дня", - сказал Гварамия журналистам после встречи с подзащитным.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес – сфальсифицированными.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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