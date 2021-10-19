https://sputnik-georgia.ru/20211019/shakhter-donetsk---real-madrid-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-260667141.html

"Шахтер" Донецк - "Реал" Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Шахтер" Донецк - "Реал" Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Шахтер" Донецк и "Реал" Мадрид 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T09:36+0400

2021-10-19T09:36+0400

2021-10-19T09:36+0400

футбол

фк "шахтер"

фк "реал" (мадрид)

лига чемпионов fiba

прогнозы результатов футбольных матчей

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Прелюбопытнейшим образом развивается ситуация в группе "D" Лиги чемпионов УЕФА. В квартете, где выступают миланский "Интер" и мадридский "Реал", лидирует "Шериф" из Тирасполя. А вот многоопытный донецкий "Шахтер" занимает последнее место с нулем в графе забитые мячи.В первом матче группового этапа "горняки" проиграли "Шерифу" 0:2, а затем откатали домашнюю безголевую ничью с "Интером" (0:0). Хотя в четырех матчах квалификации против "Генка" и "Монако" украинский клуб забил семь голов. У подопечных Роберто де Дзерби явно сбился прицел. Пора исправлять ситуацию, тем более, что соперник подходящий.Да, да – я не оговорился. В прошлом сезоне "Шахтер" и "Реал" также играли в одной группе и в обеих встречах "горняки" сенсационно победили – на выезде 3:2, а дома 2:0.Что касается мадридского "Реала", то испанцы в первом матче с минимальным счетом обыграли на выезде "Интер" (0:1), после чего проиграли дома "Шерифу" (1:2). Стоит также отметить, что подопечные Карло Анчелотти не могут победить в трех последних матчах.Перед рандеву с "Шерифом" "Реал" сыграл вничью 0:0 с "Вильярреалом", а после этого проиграл "Эспаньолу" 1:2.Стоит также отметить, что "Реал" не имеет игровой практики с 3 октября. Матч прошлого тура Примеры против "Атлетика" был перенесен. С одной стороны, у футболистов был дополнительный отдых, а с другой – такие вынужденные простои иногда выбивают команду из колеи.По мнению букмекеров "Реал" является фаворитом матча. На победу испанцев можно поставить с коэффициентом 1,58 (против 5,8 у "Шахтера"). Однако в стане испанцев не все так гладко – лазарет мадридского клуба переполнен. Список травмированных пополнили Камавинга и Алаба.Допускаю, что "Реал" возьмет реванш за прошлый сезон и обыграет "Шахтер". Но гостям будет очень непросто – хозяева будут полны решимости хотя бы открыть счет забитым голам в турнире. Поэтому предположу, что мы увидим голы в обе стороны.Ставка: обе команды забьют за 1,75.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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