https://sputnik-georgia.ru/20211019/smyagchit-posledstviya-klimaticheskikh-izmeneniy-gruzii-pomozhet-shveytsariya--260680590.html

Смягчить последствия климатических изменений Грузии поможет Швейцария

Смягчить последствия климатических изменений Грузии поможет Швейцария

Соглашение о сотрудничестве в области климатических изменений было подписано в Берне в рамках визита министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства... 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T13:39+0400

2021-10-19T13:39+0400

2021-10-19T13:39+0400

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грузия

швейцария

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Социальную и финансовую поддержку в смягчении последствий климатических изменений Грузии поможет Швейцария, сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.Соответствующее межправительственное соглашение в Берне подписали глава Минокружающей среды Грузии Леван Давиташвили и федеральный советник Швейцарии, министр окружающей среды, энергетики, транспорта и связи Симонетта Соммаруга. Число наводнений в мире резко вырастет - предупреждают ученые>>Документ позволит грузинской стороне при финансовой поддержке правительства Швейцарии реализовать приоритетные для страны проекты по снижению воздействия климатических изменений.На встрече Симонетта Соммаруга подчеркнула, что подписано важное соглашение в области климатических изменений, которое предусматривает конкретную социально-экономическую поддержку Грузии."Мы можем показать миру, что сотрудничество между двумя странами в рамках Парижского соглашения будет выгодно для всех и что мы можем внедрить высокие стандарты", – сказал Федеральный советник Швейцарии.Во встрече, которая состоялась в Министерстве иностранных дел Швейцарии, приняли участие заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили и посол Грузии в этой стране Реваз Ломинадзе.Определен температурный предел, который способен выдержать человек>>Грузинская делегация во главе с Давиташвили находится с рабочим визитом в Берне, где провела встречи высокого уровня.В последние годы наблюдается заметное изменение климата на Земле. Одни страны страдают от аномальной жары, другие от долгих и суровых зим.Климат Большого Кавказа и Центральной Азии чувствителен к глобальным подвижкам из-за расположения на границе умеренной и субтропической зон, умеренно влажного Европейского и сухого Азиатского регионов. Считается, что повышение среднегодовой температуры негативно влияет на процессы таяния ледников.В связи с проблемой глобального изменения климата в последние годы возросло внимание экологов к вопросу смещения в горах границ распространения растений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, швейцария, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии