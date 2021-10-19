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Смягчить последствия климатических изменений Грузии поможет Швейцария
Смягчить последствия климатических изменений Грузии поможет Швейцария
Соглашение о сотрудничестве в области климатических изменений было подписано в Берне в рамках визита министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства... 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T13:39+0400
2021-10-19T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Социальную и финансовую поддержку в смягчении последствий климатических изменений Грузии поможет Швейцария, сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.Соответствующее межправительственное соглашение в Берне подписали глава Минокружающей среды Грузии Леван Давиташвили и федеральный советник Швейцарии, министр окружающей среды, энергетики, транспорта и связи Симонетта Соммаруга. Число наводнений в мире резко вырастет - предупреждают ученые&gt;&gt;Документ позволит грузинской стороне при финансовой поддержке правительства Швейцарии реализовать приоритетные для страны проекты по снижению воздействия климатических изменений.На встрече Симонетта Соммаруга подчеркнула, что подписано важное соглашение в области климатических изменений, которое предусматривает конкретную социально-экономическую поддержку Грузии."Мы можем показать миру, что сотрудничество между двумя странами в рамках Парижского соглашения будет выгодно для всех и что мы можем внедрить высокие стандарты", – сказал Федеральный советник Швейцарии.Во встрече, которая состоялась в Министерстве иностранных дел Швейцарии, приняли участие заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили и посол Грузии в этой стране Реваз Ломинадзе.Определен температурный предел, который способен выдержать человек&gt;&gt;Грузинская делегация во главе с Давиташвили находится с рабочим визитом в Берне, где провела встречи высокого уровня.В последние годы наблюдается заметное изменение климата на Земле. Одни страны страдают от аномальной жары, другие от долгих и суровых зим.Климат Большого Кавказа и Центральной Азии чувствителен к глобальным подвижкам из-за расположения на границе умеренной и субтропической зон, умеренно влажного Европейского и сухого Азиатского регионов. Считается, что повышение среднегодовой температуры негативно влияет на процессы таяния ледников.В связи с проблемой глобального изменения климата в последние годы возросло внимание экологов к вопросу смещения в горах границ распространения растений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, швейцария, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

Смягчить последствия климатических изменений Грузии поможет Швейцария

13:39 19.10.2021
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© photo: press-service of Ministry of Rural Affairs of Georgia Министр окружающей среды и сельского хозяйства леван Давиташвили и федеральный советник Швейцарии Симонетта Соммаруг подписали межправительственное соглашение в сфере изменения климата
 Министр окружающей среды и сельского хозяйства леван Давиташвили и федеральный советник Швейцарии Симонетта Соммаруг подписали межправительственное соглашение в сфере изменения климата - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© photo: press-service of Ministry of Rural Affairs of Georgia
Соглашение о сотрудничестве в области климатических изменений было подписано в Берне в рамках визита министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили в Швейцарию
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Социальную и финансовую поддержку в смягчении последствий климатических изменений Грузии поможет Швейцария, сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Соответствующее межправительственное соглашение в Берне подписали глава Минокружающей среды Грузии Леван Давиташвили и федеральный советник Швейцарии, министр окружающей среды, энергетики, транспорта и связи Симонетта Соммаруга.
Число наводнений в мире резко вырастет - предупреждают ученые>>
Документ позволит грузинской стороне при финансовой поддержке правительства Швейцарии реализовать приоритетные для страны проекты по снижению воздействия климатических изменений.

"Подписано межправительственное соглашение, которое позволит нам финансировать меры по смягчению последствий изменения климата в Грузии. Это будут конкретные механизмы, которые, с одной стороны, будут способствовать развитию экономики, а с другой – не только увеличат вклад Грузии в смягчение последствий климатических изменений, но и будут действовать в глобальном масштабе по сокращению выбросов парниковых газов", – сказал Леван Давиташвили.

На встрече Симонетта Соммаруга подчеркнула, что подписано важное соглашение в области климатических изменений, которое предусматривает конкретную социально-экономическую поддержку Грузии.
"Мы можем показать миру, что сотрудничество между двумя странами в рамках Парижского соглашения будет выгодно для всех и что мы можем внедрить высокие стандарты", – сказал Федеральный советник Швейцарии.
Во встрече, которая состоялась в Министерстве иностранных дел Швейцарии, приняли участие заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили и посол Грузии в этой стране Реваз Ломинадзе.
Определен температурный предел, который способен выдержать человек>>
Грузинская делегация во главе с Давиташвили находится с рабочим визитом в Берне, где провела встречи высокого уровня.
В последние годы наблюдается заметное изменение климата на Земле. Одни страны страдают от аномальной жары, другие от долгих и суровых зим.
Климат Большого Кавказа и Центральной Азии чувствителен к глобальным подвижкам из-за расположения на границе умеренной и субтропической зон, умеренно влажного Европейского и сухого Азиатского регионов. Считается, что повышение среднегодовой температуры негативно влияет на процессы таяния ледников.
В связи с проблемой глобального изменения климата в последние годы возросло внимание экологов к вопросу смещения в горах границ распространения растений.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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