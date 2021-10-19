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В аэропорту Мюнхена изъяли 1,2 тонны наркотиков
В аэропорту Мюнхена изъяли 1,2 тонны наркотиков
Товар был упакован в грузовую партию и зарегистрирован как "украшения для стола" 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T12:08+0400
2021-10-19T12:08+0400
2021-10-19T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Немецкие таможенники изъяли в аэропорту Мюнхена порядка 1,2 тонны листьев ката – наркотика, обладающего сильным психотропным действием, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на местные власти.Отмечается, что товар был упакован в грузовую партию и зарегистрирован как "украшения для стола". Посылка была отправлена из Дубая и должна была быть доставлена в США.В настоящее время ведется расследование относительно того, кто является отправителем и получателем груза.Листья и кончики ветвей ката, обладающие опьяняющим действием, запрещены в Германии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, германия, наркотики
В аэропорту Мюнхена изъяли 1,2 тонны наркотиков
Товар был упакован в грузовую партию и зарегистрирован как "украшения для стола"
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Немецкие таможенники изъяли в аэропорту Мюнхена порядка 1,2 тонны листьев ката – наркотика, обладающего сильным психотропным действием, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что товар был упакован в грузовую партию и зарегистрирован как "украшения для стола". Посылка была отправлена из Дубая и должна была быть доставлена в США.
"Это самый крупный объем изъятого ката с момента основания аэропорта Мюнхена", – заявил представитель таможенного управления Томас Майстер.
В настоящее время ведется расследование относительно того, кто является отправителем и получателем груза.
Листья и кончики ветвей ката, обладающие опьяняющим действием, запрещены в Германии.
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