https://sputnik-georgia.ru/20211019/v-aeroportu-myunkhena-izyali-12-tonny-narkotikov-260675422.html

В аэропорту Мюнхена изъяли 1,2 тонны наркотиков

В аэропорту Мюнхена изъяли 1,2 тонны наркотиков

Товар был упакован в грузовую партию и зарегистрирован как "украшения для стола" 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T12:08+0400

2021-10-19T12:08+0400

2021-10-19T12:08+0400

новости

в мире

германия

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251904995_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fb0a09495badb3aaa6f2b14f2420ceb9.jpg

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Немецкие таможенники изъяли в аэропорту Мюнхена порядка 1,2 тонны листьев ката – наркотика, обладающего сильным психотропным действием, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на местные власти.Отмечается, что товар был упакован в грузовую партию и зарегистрирован как "украшения для стола". Посылка была отправлена из Дубая и должна была быть доставлена в США.В настоящее время ведется расследование относительно того, кто является отправителем и получателем груза.Листья и кончики ветвей ката, обладающие опьяняющим действием, запрещены в Германии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, германия, наркотики