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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211020/11-letnyaya-model-iz-gruzii-predstavit-stranu-na-golden-star-kids-international-v-antale-261330768.html
11-летняя модель из Грузии представит страну на Golden Star Kids International в Анталье
11-летняя модель из Грузии представит страну на Golden Star Kids International в Анталье
В конкурсе участвуют около 70 юных моделей из Турции, России, Украины, Молдовы, Румынии, Польши, Кубы, Таиланда и других стран 20.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-20T14:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Одиннадцатилетняя грузинская модель Мариам Бердзенишвили представляет страну на международном конкурсе Golden Star Kids International, проходящем в турецком курортном городе Анталья, сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.Главная цель проекта – раскрытие и развитие потенциала подрастающего поколения в области индустрии моды, участие лучших моделей на международной арене.В конкурсе принимают участие около 70 юных моделей в возрасте от 4 до 18 лет из 60 стран, в том числе Турции, России, Украины, Молдовы, Румынии, Польши, Кубы, Таиланда и других.В рамках проекта юная грузинка уже продемонстрировала шикарный национальный костюм. На родине Мариам уже много лет активно сотрудничает с модельным агентством "Катрин" и различными модными брендами одежды.Конкурс состоит из нескольких этапов: представление национального костюма, показ творческих номеров и финальная часть, где участники выйдут в бальных нарядах. Финал конкурса пройдет в среду, 20 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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11-летняя модель из Грузии представит страну на Golden Star Kids International в Анталье

13:53 20.10.2021 (обновлено: 14:08 20.10.2021)
107
анталия анталья
анталия анталья - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
В конкурсе участвуют около 70 юных моделей из Турции, России, Украины, Молдовы, Румынии, Польши, Кубы, Таиланда и других стран
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Одиннадцатилетняя грузинская модель Мариам Бердзенишвили представляет страну на международном конкурсе Golden Star Kids International, проходящем в турецком курортном городе Анталья, сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.
Главная цель проекта – раскрытие и развитие потенциала подрастающего поколения в области индустрии моды, участие лучших моделей на международной арене.
В конкурсе принимают участие около 70 юных моделей в возрасте от 4 до 18 лет из 60 стран, в том числе Турции, России, Украины, Молдовы, Румынии, Польши, Кубы, Таиланда и других.
В рамках проекта юная грузинка уже продемонстрировала шикарный национальный костюм. На родине Мариам уже много лет активно сотрудничает с модельным агентством "Катрин" и различными модными брендами одежды.
Конкурс состоит из нескольких этапов: представление национального костюма, показ творческих номеров и финальная часть, где участники выйдут в бальных нарядах. Финал конкурса пройдет в среду, 20 октября.
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