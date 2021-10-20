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Азиатский банк даст Грузии деньги на проекты доступного жилья
Азиатский банк даст Грузии деньги на проекты доступного жилья
Это первый кредит АБР частному сектору для строительства жилого дома на Южном Кавказе и в Центральной Азии 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T10:38+0400
2021-10-20T11:37+0400
экономика
новости
грузия
азиатский банк развития (абр)
строительство
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) и грузинская компания "Оптима" подписали кредитное соглашение в размере 10 миллионов долларов на строительство доступного и устойчивого жилья в столице Грузии, говорится в сообщении АБР.Кредит будет направлен на финансирование двух жилых комплексов, в которых будет предоставлено более 3,7 тысячи недорогих и энергоэффективных квартир для людей с низким и средним уровнем доходов. Это первый кредит АБР частному сектору для строительства жилого дома на Южном Кавказе и в Центральной Азии.В течение четырех лет 13 тысяч беженцев в Грузии будут обеспечены жильем &gt;&gt;"Проект направлен на модернизацию доступного жилья в Тбилиси путем включения инклюзивности в дизайн и принятия гендерных стандартов и стандартов доступности", – сказал директор Департамента операций в частном секторе АБР по финансированию инфраструктуры для Южной Азии, Центральной Азии и Западной Азии Шантану Чакраборти.. По его словам, этот проект развития является "демонстрацией того, как можно построить доступное и качественное жилье для людей с низким и средним доходом в Грузии и во всем регионе"."Дома будут доступными, энергоэффективными и хорошо построенными, обеспечивая надлежащее жилье для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, женщин и детей. Кредит АБР является частью наших усилий по устойчивому развитию городов в Грузии", – сказал Шейн Розенталь, постоянный представитель АБР в Грузии.По информации АБР, более 80% домов в Тбилиси были построены во времена Советского Союза или до него. В старых жилых домах отсутствуют зоны отдыха, автостоянки и лифты. Кроме того, доступ к общественным местам для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, женщин и детей также не соответствует стандартам.Стало известно, сколько вынужденно перемещенных семей получат новое жилье в 2021 году &gt;&gt;В 2019 году мэрия Тбилиси представила план устойчивого городского развития, пространственного планирования и инклюзивной инфраструктуры в столице. Правительство также внедрило роль советника по гендерным вопросам в своих департаментах городского развития и охраны окружающей среды, чтобы продвигать гендерные проекты на открытых городских пространствах."Оптима" является дочерней компанией m2 Group и Georgia Real Estate (GRE), одной из ведущих компаний в области жилой и коммерческой недвижимости в Грузии.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость кредитов, выданных Грузии, составляет 3,92 миллиарда долларов, а проекты технической помощи – на сумму 28,9 миллиона долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, азиатский банк развития (абр), строительство

Азиатский банк даст Грузии деньги на проекты доступного жилья

10:38 20.10.2021 (обновлено: 11:37 20.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСтроительство новых жилых домов на первой линии в Батуми
Строительство новых жилых домов на первой линии в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Это первый кредит АБР частному сектору для строительства жилого дома на Южном Кавказе и в Центральной Азии
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) и грузинская компания "Оптима" подписали кредитное соглашение в размере 10 миллионов долларов на строительство доступного и устойчивого жилья в столице Грузии, говорится в сообщении АБР.
Кредит будет направлен на финансирование двух жилых комплексов, в которых будет предоставлено более 3,7 тысячи недорогих и энергоэффективных квартир для людей с низким и средним уровнем доходов. Это первый кредит АБР частному сектору для строительства жилого дома на Южном Кавказе и в Центральной Азии.
В течение четырех лет 13 тысяч беженцев в Грузии будут обеспечены жильем >>
"Проект направлен на модернизацию доступного жилья в Тбилиси путем включения инклюзивности в дизайн и принятия гендерных стандартов и стандартов доступности", – сказал директор Департамента операций в частном секторе АБР по финансированию инфраструктуры для Южной Азии, Центральной Азии и Западной Азии Шантану Чакраборти..
По его словам, этот проект развития является "демонстрацией того, как можно построить доступное и качественное жилье для людей с низким и средним доходом в Грузии и во всем регионе".
"Дома будут доступными, энергоэффективными и хорошо построенными, обеспечивая надлежащее жилье для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, женщин и детей. Кредит АБР является частью наших усилий по устойчивому развитию городов в Грузии", – сказал Шейн Розенталь, постоянный представитель АБР в Грузии.
По информации АБР, более 80% домов в Тбилиси были построены во времена Советского Союза или до него. В старых жилых домах отсутствуют зоны отдыха, автостоянки и лифты. Кроме того, доступ к общественным местам для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, женщин и детей также не соответствует стандартам.
Стало известно, сколько вынужденно перемещенных семей получат новое жилье в 2021 году >>
В 2019 году мэрия Тбилиси представила план устойчивого городского развития, пространственного планирования и инклюзивной инфраструктуры в столице. Правительство также внедрило роль советника по гендерным вопросам в своих департаментах городского развития и охраны окружающей среды, чтобы продвигать гендерные проекты на открытых городских пространствах.
"Оптима" является дочерней компанией m2 Group и Georgia Real Estate (GRE), одной из ведущих компаний в области жилой и коммерческой недвижимости в Грузии.
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость кредитов, выданных Грузии, составляет 3,92 миллиарда долларов, а проекты технической помощи – на сумму 28,9 миллиона долларов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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