https://sputnik-georgia.ru/20211020/bezdomnye-semi-v-tbilisi-poluchat-kvartiry-261326787.html
Бездомные семьи в Тбилиси получат квартиры
Бездомные семьи в Тбилиси получат квартиры
В грузинской столице проживают 400 семей, которым присвоен статус бездомных 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T14:42+0400
2021-10-20T14:42+0400
2021-10-20T14:42+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Семьи, которым в Тбилиси присвоен статус бездомных, будут обеспечены жилплощадью, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.По информации Каладзе, в Тбилиси проживают 400 семей, которым присвоен статус бездомных.По словам градоначальника, мэрия Тбилиси уже начала создание жилищного фонда и с будущего года планируется реализация указанной программы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе
Бездомные семьи в Тбилиси получат квартиры
В грузинской столице проживают 400 семей, которым присвоен статус бездомных
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Семьи, которым в Тбилиси присвоен статус бездомных, будут обеспечены жилплощадью, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.
По информации Каладзе, в Тбилиси проживают 400 семей, которым присвоен статус бездомных.
"С будущего года ни один житель Тбилиси не останется без дома. Политика настолько поглотила социальные вопросы, что многие даже не помнят эту проблему", – заявил Каладзе.
По словам градоначальника, мэрия Тбилиси уже начала создание жилищного фонда и с будущего года планируется реализация указанной программы.
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