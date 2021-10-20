https://sputnik-georgia.ru/20211020/bezdomnye-semi-v-tbilisi-poluchat-kvartiry-261326787.html

Бездомные семьи в Тбилиси получат квартиры

Бездомные семьи в Тбилиси получат квартиры

В грузинской столице проживают 400 семей, которым присвоен статус бездомных 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T14:42+0400

2021-10-20T14:42+0400

2021-10-20T14:42+0400

общество

новости

грузия

тбилиси

каха каладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0a/250845699_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bc0a836f4a54998ccf919ce4bea5ee89.jpg

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Семьи, которым в Тбилиси присвоен статус бездомных, будут обеспечены жилплощадью, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.По информации Каладзе, в Тбилиси проживают 400 семей, которым присвоен статус бездомных.По словам градоначальника, мэрия Тбилиси уже начала создание жилищного фонда и с будущего года планируется реализация указанной программы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе