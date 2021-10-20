https://sputnik-georgia.ru/20211020/latsio--marsel-prognoz-na-match-ligi-evropy-uefa-261342528.html
"Лацио" – "Марсель": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА
"Лацио" – "Марсель": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Лацио" и "Марсель" 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T18:19+0400
2021-10-20T18:19+0400
2021-10-20T18:19+0400
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Матч между итальянским "Лацио" и французским "Марселем" – чуть ли не самая яркая афиша третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА. К тому же эти клубы являются соперниками московского "Локомотива", так что у российских болельщиков особый интерес к этому противостоянию."Лацио" начал турнир с неожиданного поражения 0:1 от стамбульского "Галатасарая", после чего взял убедительный реванш в домашней игре против "Локомотива", победив 4:0. В двух последовавших играх чемпионата Италии римляне проиграли "Болонье" (0:3), но обыграли "Интер" (3:1).Победой над "Интером" "Лацио" продлил свою беспроигрышную серию на своем поле. Теперь она составляет 12 матчей. В нынешнем сезоне в Риме "орлы" не только не проигрывают, но и в каждом матче забивают минимум два гола."Марсель" в двух первых турах ЛЕ набрал два очка. "Провансальцы" упустили победу в Москве (1:1) и не смогли забить дома "Галатасараю" (0:0). Вообще, в последний месяц "Марсель" не радует своих болельщиков хорошими результатами. За этот период команда Сампаоли одержала всего одну победу. Это произошло в последнем туре чемпионата Франции, когда был обыгран "Лорьян" (4:1).Учитывая все вышесказанное, букмекеры уверены в победе "Лацио". Успех римлян оценивается коэффициентом 1,85 (против 4,3 у "Марселя").Думаю, уверенная игра "Лацио" на своем поле, оставляет "Марселю" слишком мало шансов на успех. На мой взгляд, в предстоящей игре внимания заслуживают две ставки – чистая победа хозяев, а также индивидуальный тотал "Лацио" больше 1.5 гола.Ставка: а) "Лацио" победит за 1,85 и б) "Лацио" забьет минимум два гола за 1,83.
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спорт, футбол, прогноз на футбольный матч, лига европы уефа
"Лацио" – "Марсель": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Лацио" и "Марсель"
Матч между итальянским "Лацио" и французским "Марселем" – чуть ли не самая яркая афиша третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА. К тому же эти клубы являются соперниками московского "Локомотива", так что у российских болельщиков особый интерес к этому противостоянию.
"Лацио" начал турнир с неожиданного поражения 0:1 от стамбульского "Галатасарая", после чего взял убедительный реванш в домашней игре против "Локомотива", победив 4:0. В двух последовавших играх чемпионата Италии римляне проиграли "Болонье" (0:3), но обыграли "Интер" (3:1).
Победой над "Интером" "Лацио" продлил свою беспроигрышную серию на своем поле. Теперь она составляет 12 матчей. В нынешнем сезоне в Риме "орлы" не только не проигрывают, но и в каждом матче забивают минимум два гола.
"Марсель" в двух первых турах ЛЕ набрал два очка. "Провансальцы" упустили победу в Москве (1:1) и не смогли забить дома "Галатасараю" (0:0). Вообще, в последний месяц "Марсель" не радует своих болельщиков хорошими результатами. За этот период команда Сампаоли одержала всего одну победу. Это произошло в последнем туре чемпионата Франции, когда был обыгран "Лорьян" (4:1).
Учитывая все вышесказанное, букмекеры уверены в победе "Лацио". Успех римлян оценивается коэффициентом 1,85 (против 4,3 у "Марселя").
Думаю, уверенная игра "Лацио" на своем поле, оставляет "Марселю" слишком мало шансов на успех. На мой взгляд, в предстоящей игре внимания заслуживают две ставки – чистая победа хозяев, а также индивидуальный тотал "Лацио" больше 1.5 гола.
Ставка: а) "Лацио" победит за 1,85 и б) "Лацио" забьет минимум два гола за 1,83.