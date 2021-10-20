https://sputnik-georgia.ru/20211020/lotereya-dlya-vaktsinirovannykh-v-gruzii-ne-opravdala-nadezhd--epidemiolog-261331804.html
Лотерея для вакцинированных в Грузии не оправдала надежд – эпидемиолог
Лотерея для вакцинированных в Грузии не оправдала надежд – эпидемиолог
В стране бушует пятая волна коронавируса, а показатель вакцинации среди населения Грузии по-прежнему низок, отметил Гамкрелидзе 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T15:44+0400
2021-10-20T15:44+0400
2021-10-20T15:44+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Поощрительная лотерея для вакцинированных в Грузии не дала большого стимула процессу вакцинации, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Лотерея стартовала в стране с 14 сентября. Ежедневно по принципу случайного отбора лотерейная компания разыгрывает денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2,8 миллиона лари (около 900 тысяч долларов).Что касается марафонов вакцинации, то, по словам Гамкрелидзе, в течение двух дней благодаря этим мероприятиям были привиты 150 человек."Марафон мы начали 18 октября и в первый день в четырех селах вакцинировались около 100 человек. Затем в тех же четырех селах добавились около 50 человек. Процесс продолжился в нескольких селах Квемо Картли. Я надеюсь, что постепенно этот показатель увеличится", – сказал Гамкрелидзе.При этом главный эпидемиолог страны выразил сожаление в связи с тем, что темп вакцинации в Грузии упал.Трехмесячный марафон проходит на первом этапе в 68 населенных пунктах, в которых проживают 250 тысяч человек. В акцию включены все уполномоченные лица – губернаторы и главы районных администраций, уполномоченные сел, врачи. По условиям марафона, в каждом селе есть свой офицер иммунизации, так называемый агитатор, который ходит по дворам и объясняет всем жителям важность вакцинации. Именно офицеры сел приглашают жителей в пункты вакцинации. В рамках марафона мобилизованы как стационарные, так и мобильные пункты вакцинации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Лотерея для вакцинированных в Грузии не оправдала надежд – эпидемиолог
В стране бушует пятая волна коронавируса, а показатель вакцинации среди населения Грузии по-прежнему низок, отметил Гамкрелидзе
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Поощрительная лотерея для вакцинированных в Грузии не дала большого стимула процессу вакцинации, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Лотерея стартовала в стране с 14 сентября. Ежедневно по принципу случайного отбора лотерейная компания разыгрывает денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2,8 миллиона лари (около 900 тысяч долларов).
Что касается марафонов вакцинации, то, по словам Гамкрелидзе, в течение двух дней благодаря этим мероприятиям были привиты 150 человек.
"Марафон мы начали 18 октября и в первый день в четырех селах вакцинировались около 100 человек. Затем в тех же четырех селах добавились около 50 человек. Процесс продолжился в нескольких селах Квемо Картли. Я надеюсь, что постепенно этот показатель увеличится", – сказал Гамкрелидзе.
При этом главный эпидемиолог страны выразил сожаление в связи с тем, что темп вакцинации в Грузии упал.
"Поощрительная лотерея определенно поработала, но сказать, что она дала большой стимул, это не так. Что касается стимулирующих мероприятий, то они, в основном, рассчитаны на сельское население", – отметил Гамкрелидзе.
Трехмесячный марафон проходит на первом этапе в 68 населенных пунктах, в которых проживают 250 тысяч человек. В акцию включены все уполномоченные лица – губернаторы и главы районных администраций, уполномоченные сел, врачи.
По условиям марафона, в каждом селе есть свой офицер иммунизации, так называемый агитатор, который ходит по дворам и объясняет всем жителям важность вакцинации. Именно офицеры сел приглашают жителей в пункты вакцинации. В рамках марафона мобилизованы как стационарные, так и мобильные пункты вакцинации.
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