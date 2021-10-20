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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211020/meliya-predstavil-svoyu-komandu-v-sluchae-pobedy-vo-vtorom-ture-vyborov-mera-tbilisi-261347686.html
Мелия представил свою команду в случае победы во втором туре выборов мэра Тбилиси
Мелия представил свою команду в случае победы во втором туре выборов мэра Тбилиси
По его словам, формирование команды было сложным решением и только время покажет, оправдает ли она себя 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T21:59+0400
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Кандидат от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" на пост мэра Тбилиси Ника Мелия представил свое коалиционное правительство, которое будет управлять столицей при его победе во втором туре выборов.Второй тур выборов мэров пройдет в Тбилиси и еще 19 городах. В Тбилиси конкурент Мелия – действующий мэр столицы и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе."Я впервые в истории хочу представить коалиционную команду, чтобы все заранее увидели, кто будет управлять городом и станет партнером жителей Тбилиси", - сказал Мелия.По его словам, формирование команды было сложным решением и только время покажет, оправдает ли она себя.В команду Мелия вошли:Главы муниципальных службТакже Ника Мелия представил и будущих глав районов, где оказались представители разных партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия

Мелия представил свою команду в случае победы во втором туре выборов мэра Тбилиси

21:59 20.10.2021 (обновлено: 22:08 20.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Мелия на акции протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Ника Мелия на акции протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
По его словам, формирование команды было сложным решением и только время покажет, оправдает ли она себя
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Кандидат от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" на пост мэра Тбилиси Ника Мелия представил свое коалиционное правительство, которое будет управлять столицей при его победе во втором туре выборов.
Второй тур выборов мэров пройдет в Тбилиси и еще 19 городах. В Тбилиси конкурент Мелия – действующий мэр столицы и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.
"Я впервые в истории хочу представить коалиционную команду, чтобы все заранее увидели, кто будет управлять городом и станет партнером жителей Тбилиси", - сказал Мелия.
По его словам, формирование команды было сложным решением и только время покажет, оправдает ли она себя.
В команду Мелия вошли:
Кандидат на пост вице-мэра: Мамука Хазарадзе – лидер и основатель партии "Лело для Грузии";
Кандидат на пост вице-мэра: Зураб Гирчи Джапаридзе – лидер партии "Гирчи – Больше свободы";
Кандидат на пост вице-мэра: Элене Хоштария – лидер партии "Время"
Кандидат на пост вице-мэра Ираклий Абесадзе – представитель партии "Европейская Грузия – движение за свободу".

Главы муниципальных служб

Кандидат на пост руководителя службы здравоохранения и соцзащиты: Софо Джапаридзе – партия "Единое национальное движение"
Кандидат на пост руководителя культуры, спорта и дел молодежи: Дея Метревели – партия "Лело для Грузии"
Кандидат на пост руководителя антикоррупционной службы – Георгий Нониашвили - партия "Европейская Грузия"
Кандидат на пост руководителя службы закупок: Мамука Ачба – партия "Единая Грузия"
Кандидат на пост главы муниципальной инспекции: Дмитрий Бидзинашвили – партия "Единое национальное движение"
Кандидат на пост главы юридической службы: Гига Лемонжава – партия "Время"
Кандидат на пост главы администрации мэрии – Давид Лагвилава – "Единое национальное движение"
Кандидат на пост главы транспортной службы: Васо Урушадзе – беспартийный
Кандидат на пост главы Фонда развития Тбилиси: Ника Вачеишвили – беспартийный
Кандидат на пост главы "Тбилсервис групп" - Бесо Гарзделиани - беспартийный.
Также Ника Мелия представил и будущих глав районов, где оказались представители разных партий.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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