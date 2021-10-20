https://sputnik-georgia.ru/20211020/meliya-predstavil-svoyu-komandu-v-sluchae-pobedy-vo-vtorom-ture-vyborov-mera-tbilisi-261347686.html

Мелия представил свою команду в случае победы во втором туре выборов мэра Тбилиси

Мелия представил свою команду в случае победы во втором туре выборов мэра Тбилиси

По его словам, формирование команды было сложным решением и только время покажет, оправдает ли она себя 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T21:59+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Кандидат от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" на пост мэра Тбилиси Ника Мелия представил свое коалиционное правительство, которое будет управлять столицей при его победе во втором туре выборов.Второй тур выборов мэров пройдет в Тбилиси и еще 19 городах. В Тбилиси конкурент Мелия – действующий мэр столицы и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе."Я впервые в истории хочу представить коалиционную команду, чтобы все заранее увидели, кто будет управлять городом и станет партнером жителей Тбилиси", - сказал Мелия.По его словам, формирование команды было сложным решением и только время покажет, оправдает ли она себя.В команду Мелия вошли:Главы муниципальных службТакже Ника Мелия представил и будущих глав районов, где оказались представители разных партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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