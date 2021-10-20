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МВД Грузии перевооружается
МВД Грузии перевооружается
Грузинские полицейские вооружаются глоками пятого поколения 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T13:09+0400
2021-10-20T13:09+0400
2021-10-20T13:09+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Грузинские полицейские будут вооружены новыми пистолетами системы Glock, говорится в сообщении на сайте ведомства.В целях внедрения единого стандарта вооружения и специальных средств в МВД идет масштабный процесс модернизации полицейского снаряжения. Несколько тысяч полицейских будут вооружены пистолетами Glock-17 пятого поколения.Первый этап передачи табельного оружия современных стандартов состоялся на базе Департамента особых поручений.В ведомстве считают, что новое оружие улучшит качество выполнения поставленных задач.В ближайшие дни глоки получат и сотрудники патрульной полиции и тбилисские полицейские.За последние годы это крупнейшее перевооружение в системе МВД и оснащение личного состава современным высококлассным служебным огнестрельным оружием.Одним из основных приоритетов МВД является улучшение условий труда сотрудников, а также их специального оснащения в соответствии с современными стандартами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, вооружения
МВД Грузии перевооружается
Грузинские полицейские вооружаются глоками пятого поколения
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik
. Грузинские полицейские будут вооружены новыми пистолетами системы Glock, говорится в сообщении на сайте
ведомства.
В целях внедрения единого стандарта вооружения и специальных средств в МВД идет масштабный процесс модернизации полицейского снаряжения. Несколько тысяч полицейских будут вооружены пистолетами Glock-17 пятого поколения.
"МВД продолжает процесс модернизации материально-технической базы, в связи с чем для Департамента особых поручений, и подразделений патрульной и криминальной полиции приобретена новейшая модель огнестрельного оружия типа "Глок". Отмечу, что такое масштабное обновление огнестрельного оружия не производилось в течение многих лет", – заявил замглавы МВД Георгий Бутхузи.
Первый этап передачи табельного оружия современных стандартов состоялся на базе Департамента особых поручений.
В ведомстве считают, что новое оружие улучшит качество выполнения поставленных задач.
В ближайшие дни глоки получат и сотрудники патрульной полиции и тбилисские полицейские.
За последние годы это крупнейшее перевооружение в системе МВД и оснащение личного состава современным высококлассным служебным огнестрельным оружием.
Одним из основных приоритетов МВД является улучшение условий труда сотрудников, а также их специального оснащения в соответствии с современными стандартами.
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