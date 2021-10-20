https://sputnik-georgia.ru/20211020/mvd-gruzii-perevooruzhaetsya-261324629.html

МВД Грузии перевооружается

МВД Грузии перевооружается

Грузинские полицейские вооружаются глоками пятого поколения 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T13:09+0400

2021-10-20T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Грузинские полицейские будут вооружены новыми пистолетами системы Glock, говорится в сообщении на сайте ведомства.В целях внедрения единого стандарта вооружения и специальных средств в МВД идет масштабный процесс модернизации полицейского снаряжения. Несколько тысяч полицейских будут вооружены пистолетами Glock-17 пятого поколения.Первый этап передачи табельного оружия современных стандартов состоялся на базе Департамента особых поручений.В ведомстве считают, что новое оружие улучшит качество выполнения поставленных задач.В ближайшие дни глоки получат и сотрудники патрульной полиции и тбилисские полицейские.За последние годы это крупнейшее перевооружение в системе МВД и оснащение личного состава современным высококлассным служебным огнестрельным оружием.Одним из основных приоритетов МВД является улучшение условий труда сотрудников, а также их специального оснащения в соответствии с современными стандартами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, мвд грузии, вооружения