https://sputnik-georgia.ru/20211020/neimuschie-pensionery-v-tbilisi-poluchat-vauchery-na-medikamenty-261325460.html

Неимущие пенсионеры в Тбилиси получат ваучеры на медикаменты

Неимущие пенсионеры в Тбилиси получат ваучеры на медикаменты

Программой финансирования медикаментов смогут воспользоваться 40 тысяч социально незащищенных пенсионеров 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T13:39+0400

2021-10-20T13:39+0400

2021-10-20T13:39+0400

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грузия

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каха каладзе

здравоохранение в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Социально незащищенные пенсионеры, проживающие в Тбилиси, получат ваучеры в размере 500 лари (более 161 доллара) на медикаменты, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.По словам Каладзе, программой финансирования медикаментов смогут воспользоваться 40 тысяч социально незащищенных пенсионеров.По словам Каладзе, в Тбилиси осуществляется ряд проектов в социальном направлении и в направлении здравоохранения. По информации мэра, за последние четыре года было удовлетворено около двух миллионов запросов граждан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, здравоохранение в грузии