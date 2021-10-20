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Неимущие пенсионеры в Тбилиси получат ваучеры на медикаменты
Неимущие пенсионеры в Тбилиси получат ваучеры на медикаменты
Программой финансирования медикаментов смогут воспользоваться 40 тысяч социально незащищенных пенсионеров 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T13:39+0400
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новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
здравоохранение в грузии
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Социально незащищенные пенсионеры, проживающие в Тбилиси, получат ваучеры в размере 500 лари (более 161 доллара) на медикаменты, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.По словам Каладзе, программой финансирования медикаментов смогут воспользоваться 40 тысяч социально незащищенных пенсионеров.По словам Каладзе, в Тбилиси осуществляется ряд проектов в социальном направлении и в направлении здравоохранения. По информации мэра, за последние четыре года было удовлетворено около двух миллионов запросов граждан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, здравоохранение в грузии

Неимущие пенсионеры в Тбилиси получат ваучеры на медикаменты

13:39 20.10.2021
216
© Pixabay / sabinevanerpРуки пожилой женщины
Руки пожилой женщины - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© Pixabay / sabinevanerp
Программой финансирования медикаментов смогут воспользоваться 40 тысяч социально незащищенных пенсионеров
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Социально незащищенные пенсионеры, проживающие в Тбилиси, получат ваучеры в размере 500 лари (более 161 доллара) на медикаменты, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
По словам Каладзе, программой финансирования медикаментов смогут воспользоваться 40 тысяч социально незащищенных пенсионеров.

"Социально незащищенным пенсионерам будут переданы ваучеры в размере 500 лари для того, чтобы они смогли купить разные медикаменты, назначенные семейным врачом. Для программы из бюджета будет выделено примерно 20 миллионов лари (более 6,4 миллиона долларов)", – заявил Каладзе.

По словам Каладзе, в Тбилиси осуществляется ряд проектов в социальном направлении и в направлении здравоохранения. По информации мэра, за последние четыре года было удовлетворено около двух миллионов запросов граждан.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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