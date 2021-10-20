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Неимущие пенсионеры в Тбилиси получат ваучеры на медикаменты
Неимущие пенсионеры в Тбилиси получат ваучеры на медикаменты
Программой финансирования медикаментов смогут воспользоваться 40 тысяч социально незащищенных пенсионеров 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T13:39+0400
2021-10-20T13:39+0400
2021-10-20T13:39+0400
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здравоохранение в грузии
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Социально незащищенные пенсионеры, проживающие в Тбилиси, получат ваучеры в размере 500 лари (более 161 доллара) на медикаменты, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.По словам Каладзе, программой финансирования медикаментов смогут воспользоваться 40 тысяч социально незащищенных пенсионеров.По словам Каладзе, в Тбилиси осуществляется ряд проектов в социальном направлении и в направлении здравоохранения. По информации мэра, за последние четыре года было удовлетворено около двух миллионов запросов граждан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, здравоохранение в грузии
Неимущие пенсионеры в Тбилиси получат ваучеры на медикаменты
Программой финансирования медикаментов смогут воспользоваться 40 тысяч социально незащищенных пенсионеров
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Социально незащищенные пенсионеры, проживающие в Тбилиси, получат ваучеры в размере 500 лари (более 161 доллара) на медикаменты, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
По словам Каладзе, программой финансирования медикаментов смогут воспользоваться 40 тысяч социально незащищенных пенсионеров.
"Социально незащищенным пенсионерам будут переданы ваучеры в размере 500 лари для того, чтобы они смогли купить разные медикаменты, назначенные семейным врачом. Для программы из бюджета будет выделено примерно 20 миллионов лари (более 6,4 миллиона долларов)", – заявил Каладзе.
По словам Каладзе, в Тбилиси осуществляется ряд проектов в социальном направлении и в направлении здравоохранения. По информации мэра, за последние четыре года было удовлетворено около двух миллионов запросов граждан.
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