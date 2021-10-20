https://sputnik-georgia.ru/20211020/nepogoda-sozdala-problemy-v-zapadnoy-gruzii-261316936.html

Непогода создала проблемы в Западной Грузии

Непогода создала проблемы в Западной Грузии

В Ланчхутском районе повреждены 11 мостов и сельские дороги, затоплены дворы и дома местного населения 20.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В Гурии (Западная Грузия) борются с последствиями непогоды – ливень создал проблемы жителям Ланчхутского района, сообщается на сайте администрации муниципалитета.В районе повреждены 11 мостов и сельские дороги, затоплены первые этажи жилых домов и приусадебные участки.В результате ливня образовались и оползни, которые создали проблемы с передвижением. К этому времени все участки очищены и движение восстановлено. В течение дня электроэнергию не получали семь населенных пунктов. На данный момент электроэнергию получают все села Ланчхутского района.Местные власти подсчитывают нанесенный непогодой ущерб.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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