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Непогода создала проблемы в Западной Грузии
Непогода создала проблемы в Западной Грузии
В Ланчхутском районе повреждены 11 мостов и сельские дороги, затоплены дворы и дома местного населения 20.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В Гурии (Западная Грузия) борются с последствиями непогоды – ливень создал проблемы жителям Ланчхутского района, сообщается на сайте администрации муниципалитета.В районе повреждены 11 мостов и сельские дороги, затоплены первые этажи жилых домов и приусадебные участки.В результате ливня образовались и оползни, которые создали проблемы с передвижением. К этому времени все участки очищены и движение восстановлено. В течение дня электроэнергию не получали семь населенных пунктов. На данный момент электроэнергию получают все села Ланчхутского района.Местные власти подсчитывают нанесенный непогодой ущерб.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Непогода создала проблемы в Западной Грузии

10:53 20.10.2021 (обновлено: 11:26 20.10.2021)
160
© Facebook / Lanchkhuti MunicipalityПоследствия непогоды в Гурии
Последствия непогоды в Гурии - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© Facebook / Lanchkhuti Municipality
В Ланчхутском районе повреждены 11 мостов и сельские дороги, затоплены дворы и дома местного населения
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В Гурии (Западная Грузия) борются с последствиями непогоды – ливень создал проблемы жителям Ланчхутского района, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
В районе повреждены 11 мостов и сельские дороги, затоплены первые этажи жилых домов и приусадебные участки.
В результате ливня образовались и оползни, которые создали проблемы с передвижением. К этому времени все участки очищены и движение восстановлено. В течение дня электроэнергию не получали семь населенных пунктов.
На данный момент электроэнергию получают все села Ланчхутского района.
Местные власти подсчитывают нанесенный непогодой ущерб.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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